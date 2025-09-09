Καστοριά: 11χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από ποδήλατο - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στην Καστοριά, όταν ένα 11χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα άνω άκρα, έπειτα από πτώση από το ποδήλατό του, στους Μανιάκους.



Το αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί έκριναν ότι ήταν απαραίτητο να διασωληνωθεί. Αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε άμεσα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά και οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πλήρη αποκατάστασή του.



Η άψογη και συντονισμένη συνεργασία του ΕΚΑΒ με το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς υπήρξε καθοριστική για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στον ασθενή, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.



