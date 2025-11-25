Καταιγίδα ανακλήσεων στο επίδομα μητρότητας – Εκατοντάδες γυναίκες «στον αέρα» λόγω λάθους ερμηνείας

Σοβαρό ζήτημα έχει ξεσπάσει με το επίδομα μητρότητας της ΔΥΠΑ, καθώς δεκάδες γυναίκες λαμβάνουν ξαφνικά ειδοποιήσεις ανάκλησης, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Το πρόβλημα, όπως παραδέχεται η ίδια η διοίκηση, προέκυψε από εσφαλμένη ερμηνεία της νομοθεσίας από τη νομική υπηρεσία, αφήνοντας τις νέες μητέρες να παλεύουν με μια γραφειοκρατία που αναθεωρεί… χωρίς να ενημερώνει.

«Δεν θεωρούμαι ελεύθερη επαγγελματίας επειδή έχω ΟΕ»

Η κα Αθηνά, ελεύθερη επαγγελματίας, ενημερώθηκε τηλεφωνικά στις 30 Οκτωβρίου ότι η αίτησή της απορρίφθηκε. «Μου είπαν ότι επειδή η επιχείρησή μου είναι ΟΕ και όχι ατομική, δεν θεωρούμαι ελεύθερη επαγγελματίας. Η διοίκηση ισχυρίστηκε ότι καμία μητέρα δεν έχει χάσει το επίδομα. Αυτό δεν ισχύει», δήλωσε στο MEGA.

Παρόμοια ήταν η εμπειρία της κας Ναταλίας. Παρά το ότι εισέπραττε το επίδομα επί τέσσερις μήνες, έλαβε email ανάκλησης: «Έχω ΕΕ επιχείρηση. Η ΔΥΠΑ υποστηρίζει ότι μόνο όσες έχουν ατομική επιχείρηση θεωρούνται αυτοαπασχολούμενες. Είναι παράλογο – είμαστε ασφαλισμένες κανονικά, μη μισθωτές».

Η ΔΥΠΑ παραδέχεται το λάθος

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, αναγνώρισε ότι οι ανακλήσεις έγιναν «λόγω λανθασμένης ερμηνείας». Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 20 επίσημες ανακλήσεις, αλλά οι περιπτώσεις που έχουν ενημερωθεί φτάνουν τις 304. «Δεν χρειάζονται νέες αιτήσεις. Ξεκινήσαμε πλήρη έλεγχο όλων των φακέλων. Το θέμα θα λυθεί», διαβεβαίωσε.

Νέα δεδομένα: Επίδομα γέννας έως 3.000 ευρώ από τους δήμους

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση περνά σε μια διαφορετική προσέγγιση στήριξης της οικογένειας, δίνοντας στους δήμους το δικαίωμα να χορηγούν επίδομα γέννας έως 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο εντός των ορίων τους.

Το ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημογραφική ανάκαμψη και στην ενίσχυση των νέων γονιών. Η καινοτομία βρίσκεται στο ότι η απόφαση και η εφαρμογή περνούν πλέον από το κεντρικό κράτος στους δήμους.

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αναμένεται εντός του μήνα, επιτρέπει στους δήμους να θεσπίζουν:

Επιδόματα γέννας

Ενισχύσεις στέγασης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Κάλυψη εξόδων καυσίμων για δημοτικές δομές

Υποστήριξη υγειονομικών δαπανών

Δήμοι που ήδη δείχνουν τον δρόμο – Από 1.000 έως 3.000 ευρώ ανά γέννα

Αρκετοί δήμοι έχουν ήδη ενεργοποιήσει δικά τους προγράμματα, ανεξάρτητα από το νέο πλαίσιο:

Ηράκλειο Αττικής: 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί (από το 2020).

Δοξάτο: επίδομα 1.000 ευρώ.

Άγραφα & Νότιο Πήλιο: επιδοτήσεις 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννα.

Ακτίου – Βόνιτσας: 1.100 ευρώ ανά νεογέννητο.

Νάουσα: 1.000 ευρώ ανά γέννα.

Σέρβια: 1.000 ευρώ.

Λυκόβρυση – Πεύκη: voucher για σχολικά είδη σε όλα τα παιδιά της Α΄ Δημοτικού.

Πρωτοβουλίες εξετάζουν επίσης οι δήμοι Καλλιθέας, Λυκόβρυσης Πεύκης και Μινώα Πεδιάδας.

Μάχη με τον χρόνο για τη δημογραφική κρίση

Με τη χώρα να αντιμετωπίζει ένα από τα πιο έντονα δημογραφικά προβλήματα της Ευρώπης, κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθούν να χτίσουν ένα πιο ευέλικτο δίκτυο κοινωνικής στήριξης.



Το επίδομα γέννας που μπορεί να φτάσει τα 3.000 ευρώ λειτουργεί ως κίνητρο, αλλά και ως μήνυμα: η ενίσχυση των οικογενειών περνά πλέον από την κεντρική πολιτική στη γειτονιά και στη δημοτική αρχή.