Καταπράσινη βάφτιση

Σε καταπράσινη σύναξη μετατράπηκε το Σάββατο η βάφτιση των δύο παιδιών του Ανδρέα Σπυρόπουλου, τέως γραμματέα και νυν μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και της συναδέλφου δημοσιογράφου συζύγου του, Σοφίας Μπερετάνου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσα) στην Κηφισιά.

Οι νεοφώτιστες, Γεωργία και Βασιλεία, ήταν οι σταρ της βραδιάς, με τους γονείς τους να λάμπουν από ευτυχία, ενώ το «όλον ΠΑΣΟΚ» ήταν εκεί για να τις τιμήσει και να ευχηθεί να είναι γερές και καλότυχες στη ζωή τους.

Μεταξύ άλλων το παρών έδωσαν βουλευτές και στελέχη όπως οι Δημήτρης Μάντζος, Μιχάλης Κατρίνης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Παύλος Χρηστίδης, Ευαγγελία Λιακούλη, Μανώλης Χνάρης, Μιλένα Αποστολάκη, Κώστας Σκανδαλίδης, Λευτέρης Καρχιμάκης Μάρα Κουκουδάκη, Στέφανος Ξεκαλάκης, Στεφανία Μουρελάτου κ.α.

Όλοι τους χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, από τις ωραίες στιγμές που κάνουν όσους ασχολούνται με την πολιτική να χαλαρώνουν και να περνούν για λίγο σαν κανονικοί άνθρωποι. Ευχές ολόθερμες προς το ζευγάρι για τα δυο καμάρια τους.