Κατερίνα Διδασκάλου: «Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω νερό και κάνω καλές σκέψεις»

Η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για το επάγγελμα που κάνει και ορισμένες φορές καταφέρνει μάλιστα να αλλάζει τις ζωές των θεατών που πηγαίνουν στο θέατρο για να τη δουν. «Κάνω το έργο “Η πόρνη από πάνω” πλέον εδώ και 14 χρόνια και έχω ακούσει θεατές να μου λένε: “Μου αλλάξατε τη ζωή” και από αρκετούς ανθρώπους “Από αύριο αλλάζω ρότα στη ζωή μου”. Είναι πολύ “ακριβά” πράγματα αυτά».

«Μεγάλη ευτυχία»

Η ηθοποιό αναφέρθηκε και στη μεγάλη χαρά που νιώθει αφού αν και μεγαλώνει, συνεχίζει να εργάζεται κανονικά και μάλιστα πολύ καλύτερα από ότι στα νιάτα της και αυτό δείχνει πως ίσως κάτι αλλάζει στον χώρο και στο πως αυτός βλέπει τις πιο ώριμες γυναίκες. «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ως γυναίκα στη show business γιατί είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις σε μια ώριμη ηλικία να δουλεύεις το ίδιο καλά ή περισσότερο ακόμα καλά. Αυτό είναι μεγάλη ευτυχία».

Το μυστικό της ομορφιάς

Η Διδασκάλου αποκάλυψε και τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να διατηρείται τόσο όμορφη και τόσο λαμπερή. «Δεν κρίνω. Πίνω πολύ νερό και κάνω καλές σκέψεις», είπε όλο νόημα στην κάμερα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του MEGA πετώντας τα καρφάκια της προς άλλους διάσημους και μη και παραδίδοντας μαθήματα ήθους και αξιοπρέπειας.