Κατερίνα Καινούργιου: «Υπήρξα βαθιά κομπλεξική με την εικόνα μου»

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν δίστασε να παραδεχτεί πως για μεγάλο διάστημα ένιωθε έντονη αβεβαιότητα για την εικόνα της, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της «βαθιά κομπλεξική», μιλώντας σε συνέντευξή της στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ γυρνάω σπίτι και νιώθω πολύ ανασφαλής. Υπήρξα βαθιά κομπλεξική με την εικόνα μου».

Η ίδια έχει θίξει το συγκεκριμένο θέμα και μέσα από την εκπομπή της στο παρελθόν, τονίζοντας πως η συνεχής έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας και η σκληρή, πολλές φορές άδικη, κριτική που έχει δεχτεί για την εμφάνισή της, την έχουν επηρεάσει σημαντικά. Παρόλο που συχνά προβάλλεται ως ένα πρόσωπο γεμάτο αυτοπεποίθηση, η Κατερίνα Καινούργιου δεν διστάζει να δείξει την πιο ευάλωτη πλευρά της, αναγνωρίζοντας ότι πολλές φορές ένιωθε πως δεν ήταν αρκετά «όμορφη» ή «αρκετά καλή».

Στο ίδιο podcast, αναφέρθηκε και σε ένα από τα πιο προσωπικά γεγονότα της ζωής της, την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής. Αν και δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, μίλησε με συγκίνηση και χαμόγελο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για μια σημαντική και τρυφερή στιγμή στην προσωπική της διαδρομή.

«Ένιωθα να με κράζουν σαν να μην υπάρχει αύριο»

«Σηκώθηκαν και από τα δίπλα τραπέζια, φώναζαν οι φίλοι μας "she said yes" πριν πω το ναι. Είπαν δηλαδή "είπε ναι". Και αν έλεγα όχι, ρε φίλε;», είπε χιουμοριστικά και στη συνέχεια, πρόσθεσε για το ενδεχόμενο μιας εγκυμοσύνης: «Πολλές φορές μου λέει "άντε πότε θα κάνουμε ένα παιδάκι;". Μήπως εγώ δεν του το χαρίζω επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλη;».

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει, την αρνητική δημοσιότητα και τα σχόλια στα social media. «Βλέπεις από τα λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή βλέπω από τα λάθη που έκανα την προηγούμενη χρονιά και δεν θέλω να τα ξανακάνω. Ένιωθα όμως να με κράζουν σαν να μην υπάρχει αύριο και να λέω "τι έχω κάνει; Τι ψέματα είναι αυτά;". Να κλαίω με λυγμούς», δήλωσε.

Η παρουσιάστρια μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε ένα πρόσωπο που έχει κάνει διάφορα σχόλια για εκείνη, με την ίδια να παραδέχεται πως νιώθει ότι την αδίκησε: «Έχει πει για μένα πολύ ακραία πράγματα. Έχει κάνει δηλώσεις που με αδίκησαν. Γιατί το έκανε αυτό; Μετά, όμως, σκέφτομαι μήπως τον μπρίζωσαν κάποιοι άλλοι».

«Αναγκάστηκα να σώσω το σπίτι των γονιών μου από πλειστηριασμό»

Αναφορικά με τον Νίκο Κοκλώνη, ένα πρόσωπο με το οποίο η ίδια ήταν πολύ κοντά, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε: «Επειδή ένιωθα ότι με τον Νίκο ότι είχα έρθει κοντά και ότι του είχα ανοίξει πολύ την καρδιά μου, την ψυχή μου, του είχα πει τα πάντα, ήθελα σε αυτό το κομμάτι, που πίστευα ότι είχα δίκιο, να είναι λίγο πιο δίπλα μου».

Κλείνοντας, μίλησε για τις δυσκολίες που πέρασαν οι γονείς της και το πώς κατάφερε η ίδια να τους βοηθήσει. «Οι γονείς μου πέρασαν μια πολύ δύσκολη φάση, χάσανε τα πάντα. Αναγκάστηκα ως διαδικασία να σώσω το σπίτι από τον πλειστηριασμό για να έχουν κάπου να μείνουν. Πάλεψα», είπε.