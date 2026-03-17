Κατερίνα Στανίση: «Στο βιβλίο που γράφω, πρώην συντροφοί μου μπορεί να ντροπιαστούν»

Η Κατερίνα Στανίση μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε ότι γράφει ένα βιβλίο για την ζωή της.

«Γράφω ένα βιβλίο για τη ζωή μου. Επειδή όμως είμαι πολύ απασχολημένη και έχω και τη μαμά μου, θέλει τον χρόνο του για να το γράψω. Μόνη μου το γράφω, θα το δώσω και θα το βγάλουν. Μιλάω με πολλούς εκδοτικούς οίκους. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι τίτλο θα βάλω» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε όμως και στο διαζύγιό της: «Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν δύσκολα διαζύγια, όπως αυτό που αντιμετώπισα εγώ. Αν δεν πάρεις από μόνος σου τη ζωή στα χέρια σου, μην περιμένεις. Φοβήθηκα, γιατί μπορεί να δείχνω δυναμική, αλλά είμαι γυναίκα. Βεβαίως και θέλουμε να αγαπηθούμε, αλλά πιο πολλή χαρά παίρνει ένας άνθρωπος όταν αγαπά αυτός. Προδόθηκα από αγάπη. Θα τα γράψω όλα στο βιβλίο μου, αν είναι να μη τα γράψω, καλύτερα να μη το γράψω καθόλου. Δε ξέρω αν θα πονέσουν κάποιοι σύντροφοί μου, αλλά μπορεί να ντροπιαστούν».