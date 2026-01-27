Κατερίνα Στανίση: «Μου αρέσω έτσι όπως είμαι, αν κάνω πλαστική και με δω παραμορφωμένη θα χαλαστώ»

Η Κατερίνα Στανίση ήταν καλεσμένη στο “Buongiorno” και μίλησε για τη θέση που έχει ο έρωτας στη ζωή της σήμερα, ενώ αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχει κάνει και δεν θα κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις. «Κοιτάζομαι στον καθρέφτη και οπωσδήποτε υπάρχουν ατέλειες, αλλά δεν είμαι 20, ούτε και θα γίνω με τις πλαστικές. Μου αρέσει ο εαυτός μου έτσι όπως είμαι γιατί έτσι και τον δω παραμορφωμένο θα επηρεαστώ πάρα πολύ, θα χαλαστώ, δεν θα είμαι εγώ. Με επηρεάζουν πολύ αυτά, δεν τα κάνω. Πιστεύω είμαι από τις μοναδικές που δεν έχουν κάνει κάτι. Αν ήθελα θα το είχα κάνει στα 40, στα 50. Τώρα είναι αργά, τι να κάνω;

Βλέπω κάποιους που έχουν κάνει και είναι άλλοι άνθρωποι, δεν έχει μείνει κάτι. Αν τους δω άβαφους μπορεί και να μην τους γνωρίσω. Έχω στο σαγόνι μια νορμάλ χαλάρωση, στα μάτια δεν έχω τίποτα, ευτυχώς. Την ωραιοπάθεια ποτέ δεν την είχα. Η ομορφιά δεν είναι να είσαι το αλάβαστρο, είναι και τα ψυχικά χαρίσματα».

«Δεν μου λείπουν οι έρωτες, τα έχω ζήσει αυτά»

Η τραγουδίστρια μίλησε για την προσωπική της ζωή και το γεγονός πως πια έχει βάλει τους έρωτες στην άκρη! «Δεν υπάρχει πιο ακραίο από το να είσαι παθιασμένος με έναν άνθρωπο, δεν είναι όμως και πολύ καλό αυτό. Πρέπει να πεις “το ζω”, θα το κάνω, θα το “περπατήσω” κι όπου πάει! Έτσι είμαι σαν χαρακτήρας. Δεν κάνω οικονομία στο συναίσθημα. Το ζω 100% κι ας είναι και λάθος!

Δεν μου λείπει ο έρωτας, τα έχω ζήσει. Δεν είμαι και τόσο νέα για να κάνω τέτοια πράγματα. Οσο μεγαλώνεις βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά κι αφού τα έχεις ζήσει έρχονται στιγμές που καταλαγιάζεις. Τα έχω βάλει στην άκρη πια. Μας πάει η ζωή, εμείς δεν πάμε, αλλά δεν νιώθω αυτό που λένε το “γιατί είσαι μόνη σου”, ή το κλάμα, ή τη γκρίνια. Ευτυχισμένος γίνεσαι μόνος σου, κανένας δεν μπορεί να σε κάνει. Είμαι καλά. Ευτυχώς που έχω κι αυτη τη δουλειά. Παίρνω πολλή χαρά από τον κόσμο. Με φλερτάρουν κι όταν είμαι στη σκηνή. Κάνω πως δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω, το ρίχνω στο χιούμορ».