Κατερίνα Στανίση: «Πας στα μπουζούκια να ακούσεις μια ωραία φωνή, δεν πας σε στριπτιτζάδικο»

Για το ντύσιμο που έκανε στις πίστες, αλλά και το πώς ντύνονται οι νέες τραγουδίστριες σήμερα μίλησε η Κατερίνα Στανίση φανερά απογοητευμένη. «Ως γυναίκα μου άρεσε πολύ το ωραίο ρούχο, το κομψό. Και τα μαγαζιά που τραγουδούσα, οι μεγάλες πίστες, είχαν τέτοια απαίτηση. Έχω φορέσει τα ωραιότερα, δεν μπορώ να πω. Ακόμη και τώρα θέλω να βγαίνω όπως εγώ νομίζω ότι είναι ωραία. Αλλά υπάρχουν και όρια.

Τα κορίτσια μού λένε: τέτοιο ωραίο σώμα, κυρία Κατερίνα, μακάρι να το έχουμε κι εμείς στην ηλικία σας. Να βάλετε ένα έτσι πιο αποκαλυπτικό. Παιδιά, λέω, καθίστε καλά. Δεν θέλω τέτοια πράγματα, θέλω να είναι αριστοκρατικό το φουστάνι, όμορφο. Εντάξει, μία πλάτη να δείξω. Δεν θα βάλω και μπούρκα!», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ.

«Ντύνονται όλες το ίδιο»

«Το ρούχο της τραγουδίστριας δεν μπορεί να είναι το ίδιο με της πελάτισσας. Για αυτό και τα πληρώνεις, γιατί είναι μοναδικά. Ξέρεις τι χρήμα έχω ρίξει στο Κολωνάκι και στην Κηφισιά; Μια φορά είχα πάει και στην Ιταλία για να ψωνίσω. Και να σου πω, τα ευχαριστήθηκα κι ας τα ’δωσα. Έπαιρνα λεφτά, τα δούλευα, δεν τα πλήρωσε κανένας άλλος. Τώρα στην πίστα ντύνονται όλες το ίδιο. Δηλαδή μια κοψιά. Τι να βάλουν και τα κοριτσάκια; Κοίταξε, ή θα πας στα μπουζούκια να ακούσεις μια ωραία φωνή και ωραία ντυμένη κοπέλα, ή θα πας σε στριπτιτζάδικο».

«Παίρνω αγάπη από τα ανίψια μου»

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε κι αν της έχει κοστίσει που δεν κατάφερε ποτέ να κάνει τη δική της οικογένεια. «Μέχρι τα 40 μου έλεγα -γι’ αυτό πήρα κι εκείνο το μεγάλο σπίτι στη Γλυφάδα- εκεί κάποια παιδιά θα περπατήσουν, αλλά δεν έκατσε. Επειδή είχαμε μεγαλώσει στριμωγμένα, μου άρεσε που το σπίτι ήταν έτσι άνετο. Εντάξει, δεν είναι και αχανές, μια δίπατη μονοκατοικία είναι. Αλλά δεν με πόνεσε και τόσο μετά, που δεν έγινα μάνα. Παίρνω αγάπη και από τα ανίψια μου, του αδελφού μου τα παιδιά. Βέβαια δεν είναι το ίδιο, το ξέρω».