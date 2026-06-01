Κατερίνα Στανίση για ουσίες: Μου έλεγαν «Πάρε αυτό, θα βγεις και θα σκίσεις» κι έλεγα «Φύγε από δω»

«Μου έχει τύχει να κοιτάζομαι στον καθρέφτη και να λέω άντε πάλι τα κατάφερες. Δεν είναι όμως κάποιος εκεί να σου πει τι έγινε, πώς πήγε, καλά; Έχω πείσει τον εαυτό μου να μην εξαρτώμαι από τίποτε και από κανέναν» εξομολογήθηκε η Κατερίνα Στανίση σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως τη δύναμη αυτή τη βρίσκει στην πίστη της. «Ο Θεός μάς τη δίνει, κανένας άλλος. Και ο κόσμος βέβαια που με αγαπάει. Πάντα στα δύσκολα ερχόταν ένας άγγελος δίπλα μου. Ό,τι πεις εσύ, Παναγία μου, έλεγα. Η πίστη με κράτησε από πολλά κακά, με έχει βγάλει από τη λάσπη. Ποιος μου έδωσε αυτή τη δύναμη να αντισταθώ σε τόσους πειρασμούς όλα αυτά τα χρόνια; Ευτυχώς ούτε τσιγάρα, ούτε ποτά, ούτε τίποτα. Το έκοψα το τσιγάρο από το ’86, και δεν πίνω ούτε σταγόνα. Εγώ κάνω κέφι και έτσι όπως είμαι. Χρειάζεται να πίνεις ένα μπουκάλι ουίσκι για να τραγουδήσεις; Ούτε ποτά, ούτε ναρκωτικά, ούτε ουσίες. Πριν να τραγουδήσεις δεν θα παίρνεις ούτε ασπιρίνη που λέει ο λόγος. Πρέπει να βγαίνεις νηφάλιος. Πολλές φορές έρχονταν να μου πουν: πάρε αυτό, θα βγεις και θα σκίσεις και έλεγα: φύγε από δω, να μην ξέρω τι μου γίνεται; Έβγαινα λοιπόν και έλεγαν: αυτή είναι speedo! Και δεν ήξερα τι σημαίνει, ότι και καλά κάτι έχω πάρει. Μα, έτσι γεννήθηκα, είμαι ζωντανή.

Τίποτα δεν μου λείπει, θα ήμουν αχάριστη. Δεν έχουν ζήσει οι άνθρωποι ούτε το ένα τέταρτο από αυτά που έχω ζήσει εγώ. Εντάξει, πρέπει να δουλέψω, δεν είμαι και η πλουσία, αλλά δεν έχω παράπονο».