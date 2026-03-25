Κατερίνα Ζαρίφη: «Αγχώνομαι αν πήρα τη σωστή απόφαση να μην κάνω παιδιά»

Με εξομολογητική διάθεση η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε για την απόφαση να μην αποκτήσει παιδί, και τις κοινωνικές πιέσεις γύρω από το θέμα αυτό, στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «AnesTea».

«Το να μην κάνω παιδιά ήταν μια απόφαση που ήρθε με τα χρόνια, έβλεπα ότι με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι της δουλειάς ή με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι να έχω την ελευθερία να πω ότι «παίζουν οι Metallica στο Μιλάνο, είμαι καλά οικονομικά; Έχω την ελευθερία να το κάνω». Νομίζω ένα άλλο κομμάτι είναι μόλις δεις το 4 μπροστά στην ηλικία σου, από τα 40 και μετά είναι περισσότερη η πίεση της κοινωνίας. Γύρω στα 40 άρχισα να το σκέφτομαι» παραδέχθηκε.

«Μου έχει προκαλέσει άγχος για το αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύω μεν τα παιδιά αλλά είχα επιλέξει πάντα στη ζωή μου τη δική μου ελευθερία. Ήξερα ότι αν είχα αυτό, γιατί είναι η κορυφαία δέσμευση το να γίνεις μητέρα, θα άφηνα πράγματα πίσω μου σε σχέση με τη δική μου ελευθερία. Ένα κομμάτι, μπορώ να πω και εγωιστικό. Ή δεν ήξερα αν θα είμαι μια καλή μαμά. Οπότε αγχώνομαι αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, αλλά με κάνει χαρούμενη... μήπως όμως είναι λάθος;» αναρωτήθηκε.

Και συνέχισε: «Στην ηλικία μου είναι πολύ συχνό το άγχος της μητρότητας, δηλαδή όταν φτάνεις οριακά σε αυτό που η φύση ορίζει ως όριο για το αν θα γίνεις μαμά. Μπορώ να σου πω ότι είναι ένα μικρό κομμάτι άγχους και με τη λογική ότι έχεις και τον εξωτερικό παράγοντα «εσύ τι θα κάνεις; Θα κάνεις παιδιά; Ο χρόνος περνάει». Το πιο άβολο πράγμα που μπορεί να σχολιάσει κάποιος, το οποίο σου δημιουργεί ένα άγχος».