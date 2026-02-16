Κατέρρευσε η «Αψίδα του Έρωτα» στην Ιταλία ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα του Σαλέντο, η Αψίδα του Αγίου Ανδρέα στην περιοχή Πέπε του Μελεντούνιο, στην επαρχία του Λέτσε, κατέρρευσε το βράδυ της 14ης Φεβρουαρίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, μετά από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων και ανέμων που έπληξαν την περιοχή. Γνωστή ως «Αψίδα του Έρωτα», είναι ένας βράχος, που βρίσκεται στη θάλασσα μπροστά από μια ψηλή βραχώδη κορυφογραμμή με την οποία συνδέονταν μέσω ενός είδους φυσικής γέφυρας.

Η Αψίδα όπως ήταν πριν την κατάρρευση:

Σύμφωνα με το lamilano.it, «είναι ένα τεράστιο πλήγμα στην καρδιά», σχολίασε ο δήμαρχος του Μελεντούνιο, «ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της ακτής μας και ολόκληρης της Ιταλίας εξαφανίζεται».



«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει λήξει λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθηκών. Ακύρωσα τη διάταξη και σήμερα επιστρέψαμε στην κανονικότητα μέχρι την επόμενη καταιγίδα», δήλωσε ο δήμαρχος του Φιουμιτσίνο, Μάριο Μπατσίνι, στο Adnkronos, αναφερόμενος στην καταιγίδα που έπληξε τη Via Passo della Sentinella, πλημμυρίζοντας πολλά σπίτια και οδηγώντας σε εκκένωση περίπου 50 νοικοκυριών.

«Πέντε οικογένειες είναι επί του παρόντος άστεγες, έχουν φιλοξενηθεί προσωρινά σε B&B και λαμβάνουν βοήθεια από τις κοινωνικές υπηρεσίες», εξήγησε. «Θα επιστρέψουν μόλις τα σπίτια τους είναι έτοιμα για να κατοικηθούν ξανά». «Έχουμε διαχειριστεί καλά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι στιγμής, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση», τόνισε ο Μπατσίνι.



«Εδώ και δύο χρόνια αναζητώ κατάλληλες λύσεις με τους πολίτες, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιδρούν έντονα και με την Περιφέρεια, ώστε όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις να μπορούν να σχεδιάσουν τη ζωή τους με ασφάλεια», σημείωσε ο δήμαρχος.

