«Καθαρή αισχροκέρδεια» στη Σαντορίνη: Βλέπεις ηλιοβασίλεμα με 5 ευρώ νερό και 20 ευρώ πίτσα...

Σημαντική μείωση στην τουριστική κίνηση παρουσιάζει φέτος η Σαντορίνη. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές σε εστιατόρια και καφέ δεν λένε να «πέσουν», προκαλώντας δικαιολογημένες αντιδράσεις.



Αρκετοί τουρίστες καταγγέλλουν «καθαρή αισχροκέρδεια». «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα μπουκάλι νερό κοστίζει 5 ευρώ ή μια πίτσα 20 ευρώ», λέει επισκέπτης από την Ιταλία, ενώ άλλος προσθέτει: «Έρχομαι για το ηλιοβασίλεμα και τη μαγεία του νησιού, όχι για να νιώθω ότι ξοδεύω μια περιουσία για κάθε γεύμα».



Ενδεικτικά, ορισμένες τιμές, σύμφωνα με το cretapost, είναι:



– Νερό 1 λίτρου: 5 ευρώ



– Χωριάτικη σαλάτα: 20 ευρώ



– Pizza μαργαρίτα (8 κομμάτια): 20 ευρώ



– Πάρκινγκ: 12 ευρώ για τις πρώτες 5 ώρες και 1 ευρώ για κάθε επιπλέον ώρα



– Πράσινη σαλάτα: 14 ευρώ

Cretapost.gr

Αντικρουόμενες απόψεις

Οι τουριστικοί φορείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον. «Με τον φόβο των σεισμών να έχει ήδη επηρεάσει τον τουρισμό, οι υψηλές τιμές είναι το δεύτερο χτύπημα για τη Σαντορίνη», τονίζει εκπρόσωπος της Ένωσης Τουριστικών Καταστημάτων.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί είναι οι επιχειρηματίες που υποστηρίζουν ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν το κόστος λειτουργίας και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών.