Καθηλωτικά τα νέα στοιχεία της ΕΛΑΣ: 450 καταγγελίες γυναικών το μήνα, 1 στις 3 παίρνει panic button

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας καθώς και στη χρήση εργαλείων προστασίας των θυμάτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα, τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον απολογισμό των δράσεων της ΕΛΑΣ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας όπως και της προστασίας των θυμάτων, έδωσε το πρωί της Τρίτης (25/11), ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,.

Ο υπουργός έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία για το θέμα της βίας κατά των γυναικών, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του γιατί αυξάνονται τα περιστατικά, αλλά τόνισε ότι αυξάνονται και οι καταγγελίες. Παράλληλα, στην συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στις εγκληματικές ομάδες που έχουν εντοπιστεί στην Κρήτη - όπου, όπως είπε, έχουν σχηματιστεί 20 δικογραφίες - στην τοποθέτηση των καμερών που θα αρχίσει σε λίγες μέρες από τις περιφέρειες, αλλά και τα τροχαία και την παράνομη οπλοφορία και διακίνηση όπλων, που εκφράζονται φόβοι ότι θα ενταθεί μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Αύξηση καταγγελιών και ενεργοποίηση των θυμάτων

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες προχωρούν σε επίσημες καταγγελίες:

Περίπου 450 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας καταγράφονται κάθε μήνα.

Το 2024 συντάχθηκαν 18.500 δικογραφίες, ενώ το 2025, μόνο στο δεκάμηνο, έχουν ήδη φτάσει τις 19.500, με την εκτίμηση να ξεπεράσουν τις 20.000 μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Οι συλλήψεις ακολούθησαν αντίστοιχη πορεία: 11.300 συλλήψεις το 2024 και 12.150 το 2025, αυξημένες σημαντικά.

Πλήθος υπόπτων οδηγείται σε προφυλάκιση.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται στη μεγαλύτερη εξωστρέφεια των περιστατικών και στη βελτίωση των μηχανισμών καταγραφής.

Εκτεταμένη χρήση του panic button

Το εργαλείο άμεσης ειδοποίησης panic button χρησιμοποιείται πλέον από μεγάλο ποσοστό των θυμάτων:

1 στις 3 γυναίκες που προβαίνει σε καταγγελία το εγκαθιστά στο κινητό της.

Στην Ελλάδα πραγματοποιούνται περίπου 5.000 εγκαταστάσεις ετησίως.

Η χρήση του αυξήθηκε κατά 12% το 2025.

Οι κλήσεις στο 100 έφτασαν τις 30.500, από 27.000 το προηγούμενο έτος.

Τροχαία: μείωση παραβάσεων και λιγότεροι θάνατοι

Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας το τελευταίο διάστημα έφεραν απτά αποτελέσματα:

Σε ένα μόνο τριήμερο πραγματοποιήθηκαν 10.300 έλεγχοι.

Το ποσοστό παραβατών λόγω αλκοόλ μειώθηκε στο 1,7%, από 3,5–4% το προηγούμενο διάστημα.

Σημαντική και η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων: από 560 νεκρούς το 2024 σε περίπου 450 μέχρι σήμερα για το 2025, δηλαδή 100 λιγότερα θύματα.

Νέο σύστημα καμερών και ηλεκτρονικών κλήσεων

Σύντομα τίθενται σε λειτουργία:

κάμερες για παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη στην Αττική και τις Περιφέρειες,

αποστολή κλήσεων απευθείας στο κινητό,

κάμερες σε λεωφορεία για έλεγχο λεωφορειολωρίδων.

Τα μέτρα στοχεύουν στη μείωση παραβάσεων και στη βελτίωση της κυκλοφορίας των αστικών συγκοινωνιών.

Αυστηροποίηση του νόμου περί Όπλων

Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που αναμένεται να κατατεθεί:

Η κατοχή και χρήση πιστολιού και περιστρόφου αναβαθμίζεται σε κακούργημα.

Δίνεται τετράμηνη διορία για την παράδοση παράνομων όπλων.

Προβλέπονται εκτεταμένοι και στοχευμένοι έλεγχοι από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος.

20 δικογραφίες για εγκληματικές ομάδες στην Κρήτη

Σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος, έχουν ήδη σχηματιστεί 20 δικογραφίες για ομάδες – κυρίως πολυμελείς οικογένειες – που δραστηριοποιούνται σε παράνομες ενέργειες στην Κρήτη. Οι έρευνες διεξάγονται με εισαγγελική εποπτεία.

Ευρωπαϊκή προειδοποίηση για μελλοντικές ροές όπλων

Τέλος, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Europol, μετά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται αύξηση στη διακίνηση όπλων στην Ευρώπη, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση των ελέγχων.