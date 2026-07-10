Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους με το μήνυμα που δημοσίευσε μετά τον θάνατο της Μπόνι Τάιλερ, αποκαλύπτοντας πως η σχέση τους ήταν πολύ πιο στενή από όσο γνώριζαν οι περισσότεροι.

Η βραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε ότι η σπουδαία Ουαλή τραγουδίστρια ήταν παντρεμένη με τον ξάδελφό της, γεγονός που την έκανε αναπόσπαστο μέλος της οικογένειάς της εδώ και δεκαετίες.

Στην ανάρτησή της δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους από την παραμονή του γάμου της, θυμίζοντας μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της.

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει»

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη βαθιά της θλίψη, γράφοντας πως η είδηση του θανάτου της Μπόνι Τάιλερ τη συνέτριψε.

Όπως αποκάλυψε, η διάσημη τραγουδίστρια είχε τραγουδήσει στον γάμο της με τον Μάικλ Ντάγκλας, χαρίζοντας μια βραδιά που, όπως έγραψε, κανείς από τους καλεσμένους δεν πρόκειται να ξεχάσει.

Παράλληλα, την περιέγραψε ως μια γυναίκα με τεράστιο ταλέντο, ξεχωριστή αίσθηση του χιούμορ και μια προσωπικότητα που γέμιζε κάθε χώρο όπου βρισκόταν.

Κάποιες φιλίες δεν μετριούνται μόνο με κοινές εμφανίσεις ή δημόσιες φωτογραφίες. Χτίζονται μέσα από οικογενειακές στιγμές, αναμνήσεις και ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σου στα πιο σημαντικά κεφάλαια της ζωής. Αυτό ακριβώς αποτύπωσε η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της.

Ένα τελευταίο «ευχαριστώ» στη σπουδαία ερμηνεύτρια

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ευχαρίστησε τη Μπόνι Τάιλερ για τη χαρά που χάρισε μέσα από τη μουσική της και έστειλε τις σκέψεις της στον σύζυγό της, Ρόμπερτ, και στην οικογένειά της.

Η Μπόνι Τάιλερ, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της με επιτυχίες όπως το «Total Eclipse of the Heart» και το «Holding Out for a Hero», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, προκαλώντας κύμα συγκίνησης στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο.