Και επειδή έγραψα για τον «άβρεχτο»- από την αφήγηση του κ. Τσίπρα - Πάνο Καμμένο δεν γίνεται να μην επισημανθεί η ανοιχτή καρδιά του πρώην Πρωθυπουργού για τον Προκόπη Παυλόπουλο.

Τον υπερυπουργό του Κώστα Καραμανλή που αργότερα έκανε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και αυτή, όπως φαίνεται από την «Ιθάκη», ήταν μια στέρεη σχέση αλληλοεκτίμησης και εν τέλει φιλίας. Γιατί χαλυβδώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 με αφορμή τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Ίσως προφανώς από την αλήστου μνήμης συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει ο κ. Παυλόπουλος την επομένη της δολοφονίας Γρηγορόπουλου όταν εν μέσω μιας απρόβλεπτης κοινωνικής και πολιτικής κρίσης μίλησε δημόσια για τη λογική της «αμυνόμενης αστυνομίας» αφήνοντας άναυδους όλους τους συναδέλφους του, τότε, στο υπουργικό Συμβούλιο.

Ε, λοιπόν αυτή η σχέση εν τέλει οδήγησε τον κ. Τσίπρα στην απόφασή του να τον προτείνει για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δυο δεξιοί δηλαδή είναι εκείνοι που διασώζονται από το ανάθεμα του κ. Τσίπρα για όλους όσοι βρέθηκαν στον πρωθυπουργικό του δρόμο.

Κάτι είχαμε καταλάβει βέβαια...