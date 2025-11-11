Κατηγορητήριο-μαμούθ για τον Εκρέμ Ιμάμογλου: Έως 2.352 χρόνια κάθειρξη ζητά η τουρκική Εισαγγελία

Η τουρκική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης κατέθεσε το πολυαναμενόμενο κατηγορητήριο εναντίον του πρώην δημάρχου της Πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sözcü, το κατηγορητήριο εκτείνεται σε 3.900 σελίδες και περιλαμβάνει 402 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και στελέχη του Δήμου Κωνσταντινούπολης (İBB).

Ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει 142 διαφορετικές κατηγορίες, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, δωροδοκία, χειραγώγηση διαγωνισμών και πλαστογραφία εγγράφων.

Η Εισαγγελία ζητά ποινή κάθειρξης που κυμαίνεται από 828 έως 2.352 έτη, κάτι που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στον πολιτικό χώρο όσο και στην κοινή γνώμη.



Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο καθοριστικές πολιτικά δίκες των τελευταίων ετών, με το βλέμμα στραμμένο στις μελλοντικές εξελίξεις στην τουρκική πολιτική σκηνή.