Τουρκία: Δικαστήριο διώκει τον Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»

Άλλη μία εντολή σύλληψης για τον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, εξέδωσε ένα τουρκικό δικαστήριο, με την υποψία «πολιτικής κατασκοπείας», σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ειδήσεων Anadolu τη Δευτέρα, εντείνοντας την μακροχρόνια καταστολή της αντιπολίτευσης.

Ο Ιμάμογλου, βασικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο εν αναμονή της δίκης του για ξεχωριστές κατηγορίες διαφθοράς, έλαβε νέα ποινή φυλάκισης τον Ιούλιο για προσβολή και απειλή του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Από την πλευρά του, ο Ιμάμογλου αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Αρνήθηκε την τελευταία κατηγορία στο δικαστήριο την Κυριακή και σε δήλωση που έκανε από τη φυλακή την Παρασκευή. «Τέτοια συκοφαντία, ψέματα και συνωμοσία δεν θα περνούσαν ούτε από το μυαλό του διαβόλου!» είπε στο X. «Αντιμετωπίζουμε μια ντροπιαστική ασελγεία που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια».

Το Anadolu ανέφερε ένα δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένταλμα σύλληψης για τον Ιμαμογλού και δύο άλλους, μεταξύ των οποίων ο Μερντάν Γιανάρνταγκ, αρχισυντάκτης του τηλεοπτικού καναλιού Tele1. Το κανάλι, το οποίο είναι επικριτικό απέναντι στην κυβέρνηση, καταλήφθηκε από το κράτος την Παρασκευή, επικαλούμενο τις κατηγορίες για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η τελευταία δικαστική απόφαση κατηγορεί τον Ιμάμογλου για δωροδοκία με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την προεδρική του υποψηφιότητα και για κατασκοπεία με σκοπό την εξασφάλιση διεθνούς υποστήριξης, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Εκατοντάδες μέλη του CHP στο «στόχαστρο»

Εκατοντάδες μέλη και εκλεγμένοι ηγέτες του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) του Ιμαμόγλου, αντιμετωπίζουν μια σειρά κατηγοριών για διαφθορά στο πλαίσιο μιας εκστρατείας καταστολής που το κόμμα χαρακτηρίζει πολιτικοποιημένη και αντιδημοκρατική.

Το CHP αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία ως πολιτικοποιημένη προσπάθεια της κυβέρνησης να απομακρύνει τις εκλογικές απειλές κατά του Ερντογάν, μια κατηγορία που η κυβέρνηση απορρίπτει.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση έλαβε κάποια ανάπαυλα από την πίεση την Παρασκευή, αφού άλλο δικαστήριο απέρριψε την αίτηση για την απομάκρυνση του ηγέτη του CHP και την ακύρωση του συνεδρίου του 2023.