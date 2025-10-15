Καβάλα: Ιερέας κατηγορείται πως απέσπασε πάνω από 250.000 ευρώ για να... ανακαινίσει το σπίτι του

Δεν το πιστεύει ανθρώπου νους το περιστατικό που καταγγέλθηκε ότι συνέβη στην Καβάλα. Ηλικιωμένος έπεσε θύμα απάτη από ιερέα, που του απέσπασε 259.000 ευρώ και ανακαίνισε το σπίτι του.

Ο ιερέας έπεισε τον 75χρονο να τον θέσει συνδικαιούχο στο λογαριασμό του και σε μόλις έναν μήνα «σήκωσε» τα χρήματα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, Σταύρο Γεωργίου που μίλησε στο Mega, ο ιερέας κέρδισε την εμπιστοσύνη του ηλικιωμένου, παρουσιάζοντάς του ότι τα χρήματά του θα απέδιδαν περισσότερα από ό,τι στις τράπεζες. Ωστόσο, αντί να τα επενδύσει, χρησιμοποίησε τα χρήματα για να ανακαινίσει το σπίτι του.

Ο ιερέας έπεισε τον 75χρονο να τον θέσει συνδικαιούχο στο λογαριασμό του και σε μόλις έναν μήνα «άρπαξε» τα χρήματα. Το θύμα, διαζευγμένος με παιδιά μακριά από την Καβάλα, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και πλέον ζει στο γηροκομείο της Μητρόπολης Καβάλας.

Όταν καταγγέλθηκε η απάτη «παρενέβη η Μητρόπολη Καβάλας, ο δεσπότης του είπε να επιστρέψει τα χρήματα και τον παρέπεμψε στο συνοδικό δικαστήριο από το οποίο παίρνει συνεχώς αναβολές».

Η υπόθεση, είπε ακόμα ο δικηγόρος του ηλικιωμένου, πήγε και στην τακτική δικαιοσύνη και «όταν ρώτησε ο ανακριτής τον ιερέα γιατί πήρε τα χρήματα εκείνος του απάντησε: μπορεί να είμαι ιερέας αλλά είμαι και πατέρας και έχω παιδιά»

Η δικαιοσύνη έκρινε ότι ο ιερέας δια της απάτης προχώρησε στην υπεξαίρεση σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ότι του έγιναν δωρεά τα χρήματα, με τον ιερέα να προσπαθεί να εμπλέξει δύο τραπεζικούς που διέψευσαν τους ισχυρισμούς του.