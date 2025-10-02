Κέιτζ: Οργή στα social media για το βιβλικό θρίλερ με τον Ιησού που πρωταγωνιστεί «Βλάσφημη ταινία»

Το νέο σκοτεινό και ανατρεπτικό θρίλερ τρόμου «The Carpenter's Son» του Λότφι Νέιθαν, θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου από τη Magnolia Pictures.

Το πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε αποκαλύπτει μια ανορθόδοξη εκδοχή της παιδικής ηλικίας του Ιησού καθώς «ένας πνευματικός πόλεμος που ξεσπά σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Αιγύπτου, θέτει στο στόχαστρο έναν ξυλουργό, τη σύζυγο και τον γιο τους».

Το πρωταγωνιστικό καστ περιλαμβάνει τον Νίκολας Κέιτζ, τον ανερχόμενο Βρετανό ηθοποιό Νόα Τζουπ και την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό FKA twigs.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, «η οικογένεια ζει εδώ και χρόνια υπό την απειλή, κρατώντας όμως σταθερά την πίστη και τις παραδόσεις της. Ωστόσο, μια στάση σε έναν μικρό οικισμό πυροδοτεί το χάος. Μία μυστηριώδης ξένη προσπαθεί να παρασύρει τον νεαρό Ιησού να εγκαταλείψει τους κανόνες του πιστού πατέρα του. Με κάθε πειρασμό, ο νεαρός παρασύρεται σε έναν απαγορευμένο κόσμο, ενώ ο τρομοκρατημένος Ιωσήφ συνειδητοποιεί ότι ένας δαίμονας τον ακολουθεί. Βίαια και αφύσικα γεγονότα συνοδεύουν τον Ιησού χωρίς εξήγηση, με τον ίδιο να βιώνει εφιαλτικά οράματα για το μέλλον».

Σημειώνεται ότι λίγες εβδομάδες νωρίτερα, κυκλοφόρησε ένα μικρό teaser 15 δευτερολέπτων από την επερχόμενη ταινία και πυροδότησε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλοί την χαρακτήρισαν «βλάσφημη» και «ιερόσυλη».