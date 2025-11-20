Κέβιν Κόστνερ: Έτοιμος να αποδεχθεί την πρόκληση να υποδυθεί τον Μπιλ Κλίντον σε σειρά

Ο Κέβιν Κόστνερ, ο οποίος έκανε μια δραματική αποχώρηση από την επιτυχημένη σειρά «Yellowstone» φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον πρώην προέδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον σε νέα τηλεοπτική σειρά με τίτλο «United».

Μαζί με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ο Κέβιν Κόστνερ φέρεται να είναι και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το Deadline.

To σενάριο φέρεται να έχει γραφτεί από τον Ντέιβιντ Ρέιμοντ, ο οποίος θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Η υπόθεση θα επικεντρώνεται σε μια αποστολή του ΟΗΕ στο Ανατολικό Τιμόρ το 1999 και προφανώς έχει σχεδιαστεί ως σειρά που θα δραματοποιεί αληθινές ιστορίες των ανθρωπιστικών αποστολών και του προσωπικού του ΟΗΕ, αλλά οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Θυμίζουμε ότι ο ΟΗΕ είχε αποστολή στο Ανατολικό Τιμόρ το 1999, όταν η περιοχή, η οποία είχε προσαρτηθεί από την Ινδονησία, ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας σε δημοψήφισμα που υποστηρίχθηκε από τον διεθνή οργανισμό. Η ψηφοφορία οδήγησε σε μια περίοδο κλιμάκωσης της βίας, η οποία τελικά περιελάμβανε την παρέμβαση ηγετών από πολλές χώρες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.