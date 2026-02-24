Κι όμως συνέβη: Φόρτωσε στρώμα πάνω σε πατίνι σε κεντρικό δρόμο στα Χανιά

Ένα αδιανόητο βίντεο έφερε στο φως το zarpanews.gr, με έναν οδηγό στα Χανιά να κινείται έχοντας ένα στρώμα πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι, περνώντας από τα φανάρια του Κλαδισού, αναφέρει το ρεπορτάζ και κινούμενος προς την Αναγνώστου Γογονή.

Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, ένα τόσο ογκώδες αντικείμενο θα μπορούσε πολύ εύκολα να προκαλέσει ατύχημα, σε μια απότομη κίνηση ή σε ένα ξαφνικό φρενάρισμα.

Αλλά αυτό, όπως φαίνεται, δεν απασχολεί διόλου τον οδηγό...



Δείτε το βίντεο: