Παγκράτι: 48χρονος κατάρρευσε και πέθανε την ώρα που οδηγούσε πατίνι

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στο Παγκράτι, όταν 48χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι κατέρρευσε στον δρόμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να υπέστη καρδιακό επεισόδιο ενώ οδηγούσε το πατίνι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει στο οδόστρωμα χτυπώντας το κεφάλι του.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Διασώστες που έφτασαν στο σημείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ και προσπάθεια ανάνηψης.