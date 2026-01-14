Κιάρα Φεράνι: Κρίθηκε αθώα από την ιταλική δικαιοσύνη για τις κατηγορίες απάτης

Η γνωστή ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι κρίθηκε αθώα από την ιταλική δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες απάτης που αντιμετώπιζε. Η υπόθεση αφορούσε τη συμμετοχή της σε διαφημιστική εκστρατεία παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου γλυκού και πασχαλινών αυγών.

Οι εισαγγελείς θεωρούσαν ότι η Φεράνι γνώριζε ότι δεν είχαν καταβληθεί για αγαθοεργίες -όπως πίστευαν οι καταναλωτές- τα ποσά που αντιστοιχούσαν στις πωλήσεις, ενώ η ινφλουένσερ ανέκαθεν δήλωνε ότι δεν είχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάληξη των συγκεκριμένων χρημάτων και είχε ήδη καταβάλει ως αποζημίωση πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ. «Είμαστε όλοι συγκινημένοι, ευχαριστώ όλους όσοι με ακολουθούν στο διαδίκτυο», δήλωσε πριν από λίγο η Κιάρα Φεράνι.

«Pandoro Pink Christmas»

Η πώληση του «Pandoro Pink Christmas», ενός γλυκού σε ειδική έκδοση που παρουσιάστηκε το 2022 και παρασκεύασε η εταιρεία Balocco, επρόκειτο να οδηγήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο του Τορίνου.

Όμως, η ιταλική αρχή Επικοινωνιών (AGCOM) κατήγγειλε στα τέλη του 2023 ότι μια μοναδική δωρεά ύψους 50.000 ευρώ είχε γίνει στο νοσοκομείο μήνες νωρίτερα, ενώ οι καταναλωτές νόμιζαν πως η αγορά του γλυκού θα βοηθούσε το εν λόγω ανθρωπιστικό έργο.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η AGCOM επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ σε δύο εταιρείες της Φεράνι για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο της επιχείρησης «Pandoro Pink Christmas».