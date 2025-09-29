Κηφισιά και Άγιος Στέφανος στο σταυροδρόμι των πλευρικών διοδίων

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή για τη Βόρεια Αττική. Εντός του Οκτωβρίου 2025 αναμένεται η εκδίκαση της δεύτερης προσφυγής που αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους για τα πλευρικά διόδια στους κόμβους Κηφισιάς (Βαρυμπόμπης) και Αγίου Στεφάνου. Ένα έργο που εδώ και 18 χρόνια παραμένει σε εκκρεμότητα, επανέρχεται στο προσκήνιο προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Πού θα μπουν τα νέα διόδια

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης του 2007 και την τροποποίησή της το 2013, προβλέπεται η τοποθέτηση πλευρικών σταθμών διοδίων στους ανισόπεδους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου. Μέχρι σήμερα, η εφαρμογή είχε «παγώσει» για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ωστόσο η διοίκηση φαίνεται πλέον αποφασισμένη να προχωρήσει.

Τα υπέρ και τα κατά

Οι υποστηρικτές του μέτρου τονίζουν ότι τα διόδια διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση συντήρησης και ανάπτυξης των οδικών υποδομών, περιορίζουν τις «τζάμπα» διελεύσεις και συμβάλλουν στη δικαιότερη κατανομή κόστους.

Από την άλλη, οι επικριτές κάνουν λόγο για δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών και των τοπικών επιχειρήσεων, πτώση αξιών ακινήτων και αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Το πρόβλημα οξύνεται από την απουσία ολοκληρωμένων εναλλακτικών μετακινήσεων (π.χ. Λεωφόρος Κύμης, επέκταση Μετρό).

Διεθνής εμπειρία και μελέτες

Η μελέτη The Effects of Highway Tolls on Private Business Activity (Santos, Audretsch & Dohse, 2020) έδειξε μείωση επιχειρηματικής δραστηριότητας έως 7,6% και απώλεια τοπικού ΑΕΠ 3,2%.

Η CSRB Group (2024) κατέγραψε μείωση κυκλοφορίας 25–45% σε πόλεις χωρίς εναλλακτικά μέσα, με σημαντικό πλήγμα στο λιανεμπόριο.

Σιγκαπούρη: Μείωση τιμών εμπορικών ακινήτων έως 19%.

Ουαλία: Αύξηση αξιών κατοικιών μετά την κατάργηση διοδίων.

Η στάση της Π.Ε.Δ.Α.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής υιοθέτησε ομόφωνα ψήφισμα κατά των πλευρικών διοδίων και της κατεδάφισης της γέφυρας Βαρυμπόμπης. Οι Δήμοι Κηφισιάς και Διονύσου τονίζουν ότι οι πολίτες δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος ενός ξεπερασμένου σχεδίου που απειλεί την τοπική οικονομία και την καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών.

Ευρωπαϊκές πρακτικές

Σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις (Λονδίνο, Μιλάνο, Παρίσι) η επιβολή διοδίων ή τελών εισόδου συνοδεύτηκε από ισχυρά δίκτυα δημόσιων συγκοινωνιών και περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Στη Βόρεια Αττική, αντίθετα, οι εναλλακτικές λύσεις παραμένουν ελλιπείς. Το ερώτημα δεν είναι τεχνικό. Είναι πολιτικό και κοινωνικό: Τα πλευρικά διόδια μπορούν να γίνουν εργαλείο ανάπτυξης ή θα γίνουν καταλύτης αποκλεισμών και ανισοτήτων; Η απόφαση της κυβέρνησης θα καθορίσει όχι μόνο την κυκλοφορία, αλλά και το οικονομικό και κοινωνικό μέλλον της Βόρειας Αττικής.

Συχνές ερωτήσεις για τα πλευρικά διόδια σε Κηφισιά & Άγ. Στέφανο

1. Πού θα μπουν τα πλευρικά διόδια στη Βόρεια Αττική;

Τα νέα πλευρικά διόδια προβλέπεται να τοποθετηθούν στους ανισόπεδους κόμβους Βαρυμπόμπης (Κηφισιά) και Αγίου Στεφάνου, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης του 2007.

2. Πόσο θα κοστίζει η διέλευση;

Αν και το ακριβές ποσό δεν έχει ανακοινωθεί, αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με τα υπόλοιπα διόδια της Αττικής Οδού (περίπου 2-3 ευρώ ανά διέλευση για Ι.Χ.).

3. Γιατί σχεδιάζονται τα πλευρικά διόδια;

Η κυβέρνηση και ο παραχωρησιούχος υποστηρίζουν ότι τα διόδια εξασφαλίζουν πόρους για τη συντήρηση του αυτοκινητόδρομου και μια δικαιότερη κατανομή κόστους μεταξύ των χρηστών.

4. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν στους κατοίκους;

Οι κάτοικοι φοβούνται επιβάρυνση 50–100 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό, κυκλοφοριακή συμφόρηση στους παράδρομους και μείωση της αξίας ακινήτων και τοπικής επιχειρηματικότητας.

5. Τι λέει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ);

Η ΠΕΔΑ υιοθέτησε ομόφωνο ψήφισμα κατά της εγκατάστασης διοδίων και της κατεδάφισης της γέφυρας Βαρυμπόμπης, στηρίζοντας τα αιτήματα των Δήμων Κηφισιάς και Διονύσου.

6. Πώς επηρεάζει το περιβάλλον η εγκατάσταση διοδίων;

Η αποφυγή των διοδίων οδηγεί σε αύξηση κυκλοφορίας στους παράδρομους, με περισσότερους ρύπους και θόρυβο μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

7. Τι δείχνει η διεθνής εμπειρία;

Μελέτες σε Ευρώπη και Ασία δείχνουν μείωση τζίρου έως 11%, πτώση αξίας ακινήτων έως 19% και κοινωνικό αποκλεισμό σε περιοχές με ανεπαρκείς εναλλακτικές μετακινήσεις.

8. Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη με τα διόδια;

Στο Λονδίνο, το Μιλάνο και το Παρίσι εφαρμόζονται τέλη κυκλοφορίας, αλλά με ανεπτυγμένο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών. Στην Αττική λείπουν οι αντίστοιχες υποδομές.

9. Υπάρχει εναλλακτική λύση αντί για πλευρικά διόδια;

Οι Δήμοι και η ΠΕΔΑ ζητούν τροποποίηση της σύμβασης ώστε να μην εγκατασταθούν καθόλου διόδια. Εναλλακτικά, προτείνουν ολοκλήρωση υποδομών (Λεωφόρος Κύμης, επεκτάσεις Μετρό) πριν οποιαδήποτε χρέωση.