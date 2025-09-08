Οδηγός μηχανής προσπάθησε να περάσει «στη ζούλα» από τα διόδια - Του ήρθε η μπάρα στο κεφάλι

Ένας οδηγός μηχανής προσπάθησε να περάσει τα διόδια χωρίς να πληρώσει και του «ήρθε ο ουρανός σφοντύλι».

Επιτάχυνε όταν άνοιξε η μπάρα για να περάσει ένα αυτοκίνητο, καθώς οι μηχανές είναι πιο ευέλικτες και πολλές φορές καταφέρνουν να γλιτώσουν το κόμιστρο.

Όμως, στο εν λόγω περιστατικό, ο οδηγός της μηχανής ανήρτησε σχετικό βίντεο στο TikTok στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα η προσπάθειά του να περάσει χωρίς να πληρώσει. Φτάνοντας στο ύψος της μπάρας κατάφερε να περάσει, αλλά τον περίμενε μια έκπληξη. Η μπάρα προσγειώθηκε στο κεφάλι του.

Μάλιστα, στο βίντεο ο ίδιος έγραψε «οι μαγκιές πληρώνονται».