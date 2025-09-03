Όταν το GPS λέει σκάλες και εσύ απλά υπακούς: Η viral απόπειρα κατάβασης αυτοκίνητου που τρέλανε το TikTok

Αν έχεις περάσει καλοκαίρι στην Ελλάδα, ξέρεις. Κάθε χρόνο, με την έλευση των τουριστών, ξεκινά και η «τρέλα» των διπλοπαρκαρισμένων ενοικιαζόμενων, των αναστροφών σε μονόδρομους, και των αυτοκινήτων που εμφανίζονται από εκεί που ούτε μηχανάκι δεν χωρά. Γιατί; Γιατί το «είπε το GPS» ή – απλώς – γιατί κάποιος σκέφτηκε ότι το σοκάκι ή ο πεζόδρομος ίσως είναι μια πιο σύντομη διαδρομή για την παραλία.

Όμως φέτος, μια τουρίστρια - σε άγνωστο μέχρι στιγμής ελληνικό νησί- κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Όχι, δεν πάρκαρε σε πλατεία. Ούτε μπήκε ανάποδα σε πεζόδρομο. Κατέβασε ολόκληρο αυτοκίνητο από σκάλα. Κυριολεκτικά. Και το βίντεο, όπως ήταν φυσικό, «έριξε» το ίντερνετ.

Σε αυτό φαίνεται η νεαρή οδηγός, να κατεβάζει απόφασισμένη το αυτοκίνητό της από… σκάλες που αποτελούν τμήμα κανονικού πεζόδρομου. Παράλληλα, οι υπόλοιποι της παρέας έχουν αναλάβει ρόλους… υποστήριξης, με μια κοπέλα να δίνει οδηγίες, ενώ ένας νεαρός επιχειρεί – ανεπιτυχώς – να συγκρατήσει το όχημα κρατώντας το από τα παράθυρα την ώρα που αυτό «κατεβαίνει» στα σκαλιά.

Φυσικά, το βίντεο έφερε και τις ανάλογες αντιδράσεις από τους χρήστες του Tik Tok που το είδαν στην αρχική τους σελίδα, με πολλούς από αυτούς να απορούν με το περιστατικό και άλλους απλώς να γελούν με το κωμικό της κατάστασης.

Φυσικά δεν έλειψαν και τα ιδιαιτέρως ευφάνταστα σχόλια τα οποία πάντοτε συναντάμε σε αυτού του είδους τα βίντεο. «Πωλείται μεταχειρισμένο Opel Astra…μόνο 150.000 χλμ. και 10 σκαλιά!», «αααα αυτό εννοούμε όταν λέμε "κατέβασε ταχύτητα"», «από άσφαλτο δεν πάω, χάνομαι. Θα κόψουμε από τα σκαλοπάτια για να γλιτώσουμε 10-15 χιλιόμετρα», «Όταν ακολουθείς πίστα τους χάρτες της Google» είναι μόνο μερικά.

Δείτε το βίντεο: