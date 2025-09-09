Τι Νίκαια, τι Τύνιδα: Αμερικανίδες επιβιβάστηκαν σε πτήση για Αφρική, ενώ ήθελαν να πάνε στη Γαλλία

Καλό θα ήταν να διπλοτσεκάρουμε τα εισιτήρια που κλείνουμε για ένα ταξίδι. Αυτό θα ήταν σοφό στην περίπτωση δύο Αμερικανίδων, οι οποίες αντί για τη Γαλλία βρέθηκαν... στην Αφρική.

Όπως αποκάλυψε η Αμερικανίδα TikTokker Brittney Dzialo, μαζί με την φίλη της επιβιβάστηκαν σε πτήση της Tunisair με προορισμό την Τύνιδα αντί για την Νίκαια της Γαλλίας.

Η Αμερικανίδα έγινε viral μέσα από βίντεο που ανήρτησε στο TikTok, με τις δύο νεαρές να γελούν αμήχανα όταν συνειδητοποιούν το λάθος τους. Ρώτησαν μάλιστα μια συνεπιβάτιδα «αυτό πάει στη Νίκαια;», με τις δύο κοπέλες να παίρνουν την απάντηση «Τύνιδα, ναι». Τότε άνοιξαν το Google Maps για να καταλάβουν πού ακριβώς βρίσκονται.

Πανικός και ερωτήσεις

Όταν έδειξαν στην αεροσυνοδό το iPhone με τον χάρτη της Νίκαιας, εκείνη τις ενημέρωσε πως τα εισιτήριά τους έγραφαν ξεκάθαρα «Tunis» και όχι «to Nice». Παρά τις προσπάθειες να κατέβουν από το αεροπλάνο, το πλήρωμα τις έπεισε να μείνουν στις θέσεις τους, λέγοντας πως «η Νίκαια είναι αργότερα, αλλάζετε αεροπλάνο». Ωστόσο, ο κοπέλες δεν είχαν καν εισιτήριο για τη Νίκαια.

«Ολόκληρο το αεροπλάνο παρακολούθησε την κρίση μας και είτε το βρήκε αστείο είτε μας μίσησε», έγραψε η Dzialo στο TikTok. Τον πανικό, τις ερωτήσεις και τις αλλεπάλληλες εξηγήσεις ακολούθησε η άφιξη στον σωστό προορισμό, τελικά.

Clueless American tourists board flight to Africa, thinking it’s bound for France: ‘Airline employee misheard us’ https://t.co/0ziOX2kjBy pic.twitter.com/YhcbNdoxgD — New York Post (@nypost) September 8, 2025

Τα βίντεο που δημοσίευσε η Αμερικανίδα συγκέντρωσαν ανάμεικτα σχόλια, με κάποιους να κάνουν πλάκα για την τοποθεσία της Νίκαιας και άλλους να τις κατηγορούν που δεν έλεγξαν τα εισιτήριά τους.