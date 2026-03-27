Κινδυνεύει άραγε το στράτευμα από τον... προσωπικό αριθμό;

Ο εχθρός τελικά είναι εντός των τειχών και εν προκειμένω βρίσκεται στο… πορτοφόλι κάθε στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Τουλάχιστον σύμφωνα με τη συλλογιστική του Νίκου Παπαδόπουλου, πρώην βουλευτή της ΝΙΚΗΣ, νυν ανεξάρτητο.

Ο λόγος για τον προσωπικό αριθμό ο οποίος θα αναγράφεται εφεξής στα δελτία ταυτότητας και των στρατιωτικών μας, με το βουλευτή, γνωστό για το βανδαλισμό στην Εθνική Πινακοθήκη, να προειδοποιεί από βήματος Ολομέλειας για τον κίνδυνο…. μαζικών αποχωρήσεων από το στράτευμα εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων.



«Τους υποχρεώνετε με τη νέα υπουργική απόφαση, στο νέο δελτίο ταυτότητας υπηρεσιακής χρήσης θα αναγράφεται ο προσωπικός αριθμός». «Αυτό είναι εντολή εξόντωσης των στρατιωτικών!». «Τους καθιστάτε έρμαια στους εχθρούς του έθνους μας». «Οι χάκερς θα μπορούν να βρουν τα πάντα, για τα παιδιά τους, τις συζύγους τους, το σπίτι τους!».



Αυτές υπήρξαν μερικές μόνο από τις δραματικές προειδοποιήσεις του βουλευτή ο οποίος επιμένει, όπως άλλωστε οι περισσότεροι στα τέρμα δεξιά διαμερίσματα της δεξιάς πολυκατοικίας, να παίζει μπάλα στο τερέν του προσωπικού αριθμού, προς άγραν ψήφων.



Ο Θανάσης Δαβάκης επέλεξε πάντως να απαντήσει και να καθησυχάσει τις ανησυχίες του. Τι υποστήριξε η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας; Πως το νέο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δεν είναι παρά ένα εργαλείο μείωσης της γραφειοκρατίας και διευκόλυνσης των συναλλαγών εντός και εκτός υπηρεσίας.



«Ως μοναδικός και αμετάβλητος αναγνωριστικός αριθμός παρέχει αυξημένα εχέγγυα ασφάλειας πέραν οποιασδήποτε άλλης φοβίας, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα», ανέφερε ο υφυπουργός και σχολίασε πως η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων δεν κρίνεται από έναν διοικητικό αριθμό, ζητώντας να μην δαιμονοποιούμε τα νούμερα.



Και κάπως έτσι, έληξε (;) το θέμα. Μέχρι την επόμενη ερώτηση.

