«Κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί»: Το βίντεο της ΕΛΑΣ για την «κακιά» συνήθεια των οδηγών - Τα πρόστιμα

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αποτελεί μία από τις συχνότερες παραβάσεις στους ελληνικούς δρόμους. Οδηγοί αντί να έχουν το βλέμμα τους στον δρόμο, κοιτούν την οθόνη του κινητού τους για να μιλήσουν, να απαντήσουν σε μηνύματα ή ακόμη και να «σερφάρουν» στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο νέος ΚΟΚ ήρθε λοιπόν για να φέρει την «τάξη» στους δρόμους και να βάλει τέλος σε αυτή την επικίνδυνη συνήθεια, γι' αυτό και στο νομοσχέδιο του υπ. Μεταφορών και Υποδομών περιλαμβάνονται αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες που επισύρουν τσουχτερά πρόστιμα, αλλά και αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Την ίδια στιγμή η ΕΛΑΣ με ένα βίντεο στα social media στέλνει το δικό της μήνυμα και υπενθυμίζει στους οδηγούς ότι «κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί».

Συγκεκριμένα, στο βίντεο της Ελληνικής αστυνομίας εμφανίζεται ένας άνδρας σε ένα όχημα στον αέρα, σαν ανεμόπετρο και ξαφνικά του πέφτει από την τσέπη το κινητό του τηλέφωνο. Στη συνέχεια του βίντεο εμφανίζεται η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου να πιάνει ένα κινητό και να λέει «Δεν έχει σημασία το όχημα, έχουμε πει κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί».

Τσουχτερά τα πρόστιμα

Υπενθυμίζεται πως μετά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ τα πρόστιμα με τα οποία θα είναι αντιμέτωποι οι παραβάτες είναι... τσουχτερά. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες



Από εκεί και πέρα, εισάγεται το πλαίσιο των «υποτροπών», με συνεχώς αυξανόμενες κυρώσεις, ανάλογα το πόσες φορές ο οδηγός υποπέσει στην εν λόγω παράβαση.

Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για έξι μήνες. Στην τρίτη παράβαση, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης φτάνει τους 12 μήνες.

Δείτε την ανάρτηση: