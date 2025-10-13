«Μύλος» με το πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος - Δεν έχει εκδοθεί ακόμη εγκύκλιος

Την επιστροφή του αναμενόταν να κάνει σήμερα Δευτέρα ή αύριο Τρίτη ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας κάτι όμως που δεν έχει συμβεί καθώς ακόμη δεν έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος.

Ειδικότερα, σε βάρος του «βομβαρδισμού» ειδήσεων από νωρίς το πρωί της Δευτέρας πως το μέτρο του Δακτυλίου τίθεται από σήμερα σε ισχύ, πληροφορίες του flash.gr αναφέρουν πως η σχετική εγκύκλιος δεν έχει εκδοθεί ακόμα, κάτι που αναμένεται να συμβεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Έτσι, θα αποτελέσει μεγάλη... έκπληξη αν τελικά αρχίσουν να γράφονται πρόστιμα από σήμερα Δευτέρα, όταν ο Δακτύλιος δεν έχει ακόμη επίσημα «ενεργοποιηθεί».

Βάσει αυτού, το μέτρο του Δακτυλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Τι ισχύει στον Δακτύλιο

Ειδικότερα, ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας γενικώς ισχύει από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, μεταξύ 07:00 και 20:00, καθώς και την Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00. Δεν εφαρμόζεται το Σαββατοκύριακο, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, ο Δακτύλιος έχει ως στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που αναμένεται να αυξηθούν με την επιστροφή των πολιτών από τις διακοπές.

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για τις λεωφόρους και τους δρόμους που βρίσκονται στα όρια του μικρού Δακτυλίου, ενώ η παράβαση του Δακτυλίου φέρει πρόστιμα ύψους 100 ευρώ.

Ο δακτύλιος εφαρμόζεται στις λεωφόρους και οδούς:

Αλεξάνδρας

Ζαχάρωφ

Μεσογείων

Φειδιππίδου

Μιχαλακοπούλου

Σπ. Μερκούρη

Βρυάξιδος

Υμηττού

Ηλία Ηλιού

Αμβροσίου Φραντζή

Ανδρέα Συγγρού

Χαμοστέρνας

Πειραιώς

Ιερά Οδός

Κωνσταντινουπόλεως

Αχιλλέως

Πλατεία Καραϊσκάκη

Καρόλου

Μάρνη

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)

Λ. Αλεξάνδρας

Για τους μόνιμους κάτοικους του μικρού δακτυλίου υπάρχουν ειδικές ζώνες εισόδου-εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Τα οχήματα που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους εντός του μικρού Δακτυλίου έχουν ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και λαμβάνουν ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.



Ώρες και ημέρες ισχύος:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 - 20:00

Παρασκευή: 07:00 - 15:00

Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

Για τα ΙΧ και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας, για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.

Οι εξαιρέσεις

Απαλλάσσονται από τους περιορισμούς οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).



Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.



Ειδικότερα, το σήμα αφορά:

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά ηλεκτρικά, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών), με εκπομπές CO₂ κάτω από 120g/km (σύμφωνα με NEDC), ταξινομημένα έως 31.12.2020.

Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145g/km (σύμφωνα με WLTP), ταξινομημένα από 01.01.2021 και μετά.

Τα μέτρα περιορισμού δεν εφαρμόζονται στις οριακές λεωφόρους και δρόμους που ορίζουν τον μικρό Δακτύλιο.