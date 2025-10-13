LIFE Σας είναι χρήσιμα

Πώς να βγάλετε εύκολα το βούτυρο από τα ρούχα σας

Ένας λεκές από βούτυρο δεν χρειάζεται να σας πανικοβάλει, αφαιρείται πιο εύκολα απ’ όσο νομίζετε.

Σε αντίθεση με άλλους λιπαρούς λεκέδες, όπως αυτοί από μουστάρδα ή λάδι, το βούτυρο μπορεί να καθαριστεί αποτελεσματικά με υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι. Το μυστικό είναι να ενεργήσετε άμεσα: πρώτα, απορροφήστε όσο περισσότερο λίπος γίνεται με χαρτί κουζίνας, στη συνέχεια πασπαλίστε τη λεκιασμένη περιοχή με λίγο ταλκ ή αλεύρι για να τραβήξει τα υπολείμματα. Έπειτα, πλύνετε το ρούχο με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Με αυτόν τον τρόπο, τα ρούχα σας θα δείχνουν σαν καινούργια, χωρίς να χρειαστείτε ειδικά καθαριστικά ή επαγγελματικό καθαριστήριο.

Διαβάστε τα βήματα για να σώσετε τα ρούχα σας από λιπαρούς λεκέδες και να τα κρατήσετε σαν καινούργια.

