Πώς να βγάλετε εύκολα το βούτυρο από τα ρούχα σας



Σε αντίθεση με άλλους λιπαρούς λεκέδες, όπως αυτοί από μουστάρδα ή λάδι, το βούτυρο μπορεί να καθαριστεί αποτελεσματικά με υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι. Το μυστικό είναι να ενεργήσετε άμεσα: πρώτα, απορροφήστε όσο περισσότερο λίπος γίνεται με χαρτί κουζίνας, στη συνέχεια πασπαλίστε τη λεκιασμένη περιοχή με λίγο ταλκ ή αλεύρι για να τραβήξει τα υπολείμματα. Έπειτα, πλύνετε το ρούχο με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Με αυτόν τον τρόπο, τα ρούχα σας θα δείχνουν σαν καινούργια, χωρίς να χρειαστείτε ειδικά καθαριστικά ή επαγγελματικό καθαριστήριο.

Διαβάστε τα βήματα για να σώσετε τα ρούχα σας από λιπαρούς λεκέδες και να τα κρατήσετε σαν καινούργια.

