Ο κύβος ερρίφθη: Επιστρέφει τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου ο Δακτύλιος - Τέλος στο αλαλούμ

Μετά από μέρες σύγχυσης, αντικρουόμενων πληροφοριών και… παρασκηνιακών διαρροών, το μυστήριο για το πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας λύθηκε — και μάλιστα Παρασκευή βράδυ, όπως συνηθίζεται.



Με το ΦΕΚ Β’ 5565/17.10.2025, που δημοσιεύθηκε αργά χθες, ορίστηκε επίσημα πως ο Δακτύλιος τίθεται ξανά σε ισχύ από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και θα παραμείνει έως και τις 10 Ιουλίου 2026. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αρ. 169743/2025) καθορίζει τα γνωστά μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στο κέντρο, με το κλασικό σύστημα «μονά – ζυγά», τις εξαιρέσεις για κατοίκους και ειδικά οχήματα, καθώς και τους ελέγχους που θα διενεργεί η Τροχαία.



Η καθυστέρηση στην έκδοση του ΦΕΚ προκάλεσε εκνευρισμό σε χιλιάδες οδηγούς και επαγγελματίες, που μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήξεραν αν τη Δευτέρα θα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα ή όχι στο κέντρο. Μάλιστα, αρκετοί φορείς ζήτησαν εγκαίρως «σαφές χρονοδιάγραμμα» για να αποφευχθεί η αναστάτωση, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.



Έτσι, το αλαλούμ έλαβε τέλος μόλις δύο 24ωρα πριν την εφαρμογή των μέτρων, με τον δακτύλιο να επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας αν και καθυστερημένα.

Τι ισχύει στον Δακτύλιο

Ειδικότερα, ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας γενικώς ισχύει από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, μεταξύ 07:00 και 20:00, καθώς και την Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00. Δεν εφαρμόζεται το Σαββατοκύριακο, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών , ο Δακτύλιος έχει ως στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που αναμένεται να αυξηθούν με την επιστροφή των πολιτών από τις διακοπές.

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για τις λεωφόρους και τους δρόμους που βρίσκονται στα όρια του μικρού Δακτυλίου, ενώ η παράβαση του Δακτυλίου φέρει πρόστιμα ύψους 100 ευρώ.

Ο δακτύλιος εφαρμόζεται στις λεωφόρους και οδούς:

Αλεξάνδρας

Ζαχάρωφ

Μεσογείων

Φειδιππίδου

Μιχαλακοπούλου

Σπ. Μερκούρη

Βρυάξιδος

Υμηττού

Ηλία Ηλιού

Αμβροσίου Φραντζή

Ανδρέα Συγγρού

Χαμοστέρνας

Πειραιώς

Ιερά Οδός

Κωνσταντινουπόλεως

Αχιλλέως

Πλατεία Καραϊσκάκη

Καρόλου

Μάρνη

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)

Λ. Αλεξάνδρας

Για τους μόνιμους κάτοικους του μικρού δακτυλίου υπάρχουν ειδικές ζώνες εισόδου-εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Ώρες και ημέρες ισχύος:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 - 20:00

Παρασκευή: 07:00 - 15:00

Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

Για τα ΙΧ και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας, για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.

Οι εξαιρέσεις

Απαλλάσσονται από τους περιορισμούς οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).



Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.



Ειδικότερα, το σήμα αφορά:

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά ηλεκτρικά, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών), με εκπομπές CO₂ κάτω από 120g/km (σύμφωνα με NEDC), ταξινομημένα έως 31.12.2020.

Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145g/km (σύμφωνα με WLTP), ταξινομημένα από 01.01.2021 και μετά.

Τα μέτρα περιορισμού δεν εφαρμόζονται στις οριακές λεωφόρους και δρόμους που ορίζουν τον μικρό Δακτύλιο.