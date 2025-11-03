Κίρα Νάιτλι: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχει δει ποτέ τον εαυτό της στους Πειρατές της Καραϊβικής

Η εμβληματική ταινία «Πειρατές της Καραϊβικής» ήταν αυτή που εκτόξευσε την Κίρα Νάιτλι στο καλλιτεχνικό στερέωμα και όμως όπως η ίδια παραδέχθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της, δεν έχει δει ποτέ τον εαυτό της σε αυτήν. Ο λόγος; Την αποθάρρυναν τα πολύ κοντινά πλάνα που δείχνουν μεγάλο το πρόσωπό της.

Και δεν αποκάλυψε μόνο αυτό η 40χρονη διάσημη ηθοποιός, καθώς κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή Radio 2 Breakfast του Scott Mills, παραδέχθηκε ότι την χριστουγεννιάτικη ταινία «Love Actually», στην οποία υποδύεται την Ιουλιέτα, την έχει δει μόνο μια φορά και πάλι για τον ίδιο λόγο. «Την ταινία αυτή την είδα στην πρεμιέρα και δεν την έχω ξαναδεί. Νομίζω ότι ήμουν 18 ετών. Νιώθω ότι υπάρχει πολύ πρόσωπο. Πολύ κοντινό, μεγάλο πρόσωπο και κανείς δεν χρειάζεται να το δει αυτό» εξομολογήθηκε.

(Photo by ShowBizIreland.com/Getty Images)

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, έκανε πρόσφατα και ακόμα μια αποκάλυψη, όταν καλεσμένη στο «The Graham Norton Show» μίλησε για την δυσλεξία με την οποία διεγνώσθη όταν ήταν παιδί και είπε χαρακτηριστικά: «Σχεδιάζω πολύ, έχω δυσλεξία, οπότε μαθαίνω τα λόγια μου ακούγοντάς τα και όσο ακούω, σχεδιάζω. Όσο πιο λεπτομερές είναι το σχέδιο, τόσο καλύτερα “μπαίνουν” οι ατάκες στο κεφάλι μου».