Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λευκωσία: «Ο Γλαύκος Κληρίδης ήταν η ενσάρκωση του πατριωτισμού της ευθύνης»

Στη Λευκωσία βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , προκειμένου να παραστεί στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, που τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα. Με λόγια συγκίνησης και σεβασμού, ο Έλληνας Πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στον ιστορικό ηγέτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική του προσφορά και το πολιτικό του ήθος.



«Ήθελα να είμαι εδώ, δώδεκα χρόνια μετά τον θάνατο του Γλαύκου Κληρίδη, για να υποκλιθώ στην πολιτική του παρακαταθήκη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ειδική αναφορά και στη μνήμη της πρόσφατα εκλιπούσας κόρης του, Καίτης Κληρίδη.



Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Κληρίδη «ηγέτη που διαμόρφωσε τη σύγχρονη Κύπρο με το όραμά του και τις πρωτοβουλίες του» και τόνισε πως «ενέπνευσε πίστη στους φίλους και σεβασμό στους αντιπάλους του».

«Διάλεξε τον δύσβατο δρόμο της αλήθειας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στο πολιτικό θάρρος και την ειλικρίνεια του Γλαύκου Κληρίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε μια εποχή που άλλοι επέλεγαν τα εύκολα συνθήματα, εκείνος διάλεξε τον δύσβατο δρόμο της αλήθειας. Δεν αναζητούσε το χειροκρότημα, αλλά τις λύσεις».



Αναφερόμενος στη Βενιζελική επιρροή του, σημείωσε πως ο Κληρίδης πίστευε σε μια πολιτική που δεν υποτασσόταν στη ροή των γεγονότων, αλλά προσπαθούσε να τα διαμορφώσει.



Ο Πρωθυπουργός θύμισε επίσης τον καθοριστικό ρόλο του Κληρίδη στις κρίσιμες στιγμές του 1974, όταν «ανέλαβε την ευθύνη σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Η πολιτική δεν είναι φήμη και δόξα — είναι θάρρος και θυσία»

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως το παράδειγμα του Κληρίδη διδάσκει πως «η πολιτική δεν είναι φήμη και δόξα, αλλά αφοσίωση, υπηρεσία και θυσία».

Αναφέρθηκε ακόμη στη στρατηγική του επιλογή υπέρ της λύσης της επανένωσης μέσω Ομοσπονδίας και στον πρωταγωνιστικό του ρόλο για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή «σοφή επιλογή που θωράκισε τον Κυπριακό Ελληνισμό».

Αθήνα και Λευκωσία, «δύο φάροι σταθερότητας στη Μεσόγειο»

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις σημερινές προκλήσεις και τη στρατηγική σύμπλευση Ελλάδας και Κύπρου: «Τα δύο κέντρα του Ελληνισμού αποτελούν φάρους σταθερότητας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δύο ευρωπαϊκά κράτη που προοδεύουν, μειώνουν ταχύτερα το χρέος τους και θωρακίζουν την άμυνά τους», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στις συνομιλίες για το Κυπριακό, επιμένοντας στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ για «διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία νομική προσωπικότητα», απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε ιδέα για δύο κράτη.

«Ανάγκη για πατριωτισμό της ευθύνης, όχι ψευτοπατριωτισμό»

Με σαφή πολιτικό τόνο, ο Πρωθυπουργός κάλεσε σε ρεαλισμό και υπευθυνότητα:«Δεν έχουμε ανάγκη από τις κορώνες του ψευτοπατριωτισμού. Έχουμε ανάγκη από τον πατριωτισμό της ευθύνης, του ρεαλισμού και του αποτελέσματος».

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το διαχρονικό αποτύπωμα του Γλαύκου Κληρίδη:

«Ίσως το μεγαλύτερο παράσημο για έναν πολιτικό είναι να τον μνημονεύουν ως οδηγό δράσης για τις προκλήσεις που έπονται της ζωής του. Ο Κληρίδης μπορεί να μην έδωσε όλες τις απαντήσεις, είχε όμως το θάρρος να θέτει τις καίριες ερωτήσεις».

Ο Πρωθυπουργός κατέληξε τονίζοντας πως ο καλύτερος τρόπος να τιμηθεί η μνήμη του ιστορικού Κύπριου ηγέτη είναι «να συνεχίσουμε με τόλμη και αυτοπεποίθηση στον δρόμο μιας ενωμένης και ειρηνικής Κύπρου».

Συναντήσεις στη Λευκωσία

Μετά το μνημόσυνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, όπου συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Γεώργιο. Στη συνέχεια, βρέθηκε στα γραφεία του ΔΗΣΥ, όπου συνομίλησε με στελέχη και πολίτες, στέλνοντας μήνυμα φιλίας και ενότητας ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία.