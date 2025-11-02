Με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας θα συναντηθεί τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ, θα συναντηθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον κ. Ραγνκέλ θα πραγματοποιηθεί στις 11:30, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ η δυσκολότερη μεταρρύθμιση»

Υπενθυμίζεται πως με ευχές για «Καλό μήνα» ξεκίνησε το κυριακάτικο μήνυμά του ο πρωθυπουργός, αναφέροντας πως η εβδομάδα που πέρασε τον ταλαιπώρησε ελαφρώς, καθώς βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, χωρίς ωστόσο σοβαρά συμπτώματα που να εμποδίζουν τα καθήκοντά του.

Στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω social media, ο πρωθυπουργός εστίασε σε μια σειρά θεμάτων, από την άμυνα και την παιδεία, έως τη διαχείριση του νερού και τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο.

Νέο πρόσωπο στο Πεντάγωνο – «Η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης»

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε αναφερόμενος στη νέα βιοκλιματική πρόσοψη του Πενταγώνου, που παρουσιάστηκε μετά την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Τη χαρακτήρισε «τοπόσημο εθνικής σημασίας» και «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», αφιερωμένη στους 121.692 στρατιώτες που έπεσαν για την πατρίδα.



Όπως είπε, η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση συμβολίζει τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σε εξοπλισμούς, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, ανακοίνωσε νέο πλαίσιο αποδοχών για 76.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με μέση αύξηση 145 ευρώ τον μήνα και αναδρομική ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2025.

Συγκίνηση στο Σινά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανεστην παρουσία του στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Συμεών, στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, εκφράζοντας τη συγκίνησή του και τη στήριξη της Ελλάδας στο ιστορικό μοναστήρι.

Μεταρρυθμίσεις σε ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «τη δυσκολότερη μεταρρύθμιση που έχει αναλάβει η κυβέρνηση» την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ τονίζοντας ότι στόχος είναι ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του οργανισμού και η επιτάχυνση των πληρωμών προς τους αγρότες.

Νερό: Επένδυση 2,5 δισ. ευρώ για υδροδοτικές υποδομές

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο ζήτημα της λειψυδρίας, παρουσιάζοντας ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για αναβάθμιση των υδροδοτικών υποδομών και περιορισμό της σπατάλης. Κεντρικό έργο είναι το σχέδιο «Εύρυτος» που θα εξασφαλίσει την υδροδότηση της Αττικής μέσω εκτροπής ποταμών.

Τόνισε επίσης ότι το νερό παραμένει «υπέρτατο δημόσιο αγαθό» και διαβεβαίωσε πως το 51% της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ ανήκει και θα συνεχίσει να ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο.

Υγεία: Μείωση χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότιστα νοσοκομεία όπου εφαρμόζεται το «βραχιολάκι» παρακολούθησης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε κατά 65%, φθάνοντας στις 3,5 ώρες. Παράλληλα, προχωρά η ανακαίνιση 63 ΤΕΠ σε όλη τη χώρα με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οδική ασφάλεια: 115 λιγότεροι νεκροί φέτος

Σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων καταγράφεται φέτος, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025 έχασαν τη ζωή τους 421 άνθρωποι, 115 λιγότεροι σε σχέση με το 2019.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία του νέου ΚΟΚ, της βελτίωσης των οδικών αξόνων και της ενίσχυσης της αστυνόμευσης, ενώ άσκησε κριτική σε όσους διαμαρτυρήθηκαν για το μήνυμα οδικής ασφάλειας που στάλθηκε στους πολίτες μέσω κινητής τηλεφωνίας.

Πανεπιστήμια: Τέλος στην «αιώνια φοίτηση»

Με τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης, ξεκινά η διαδικασία διαγραφής περίπου 285.000 φοιτητών που έχουν ξεπεράσει τη μέγιστη διάρκεια φοίτησης.

Όπως ανέφερε, ήδη 30.000 φοιτητές έχουν ζητήσει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους υπό τις νέες προϋποθέσεις. Πρόκειται, όπως είπε, για μια μεταρρύθμιση που «βάζει τάξη σε μια χρόνια εκκρεμότητα» και ενισχύει τη λειτουργικότητα των ΑΕΙ.



Παράλληλα, ανακοίνωσε χρηματοδότηση 2,05 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι άνοιξε η πλατφόρμαγια τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίουγια τους δικαιούχους του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους». Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 2.679 αιτήσεις, ενώ συνολικά από τα προγράμματα «Εξοικονομώ» έχουν ωφεληθεί σχεδόν 100.000 νοικοκυριά με επιδοτήσεις άνω του 1,3 δισ. ευρώ.

Παρεμβάσεις σε Βόρεια Εύβοια, Λέσβο και Έβρο

Στη Βόρεια Εύβοια προχωρά το έργο παράκαμψης Ψαχνών – Προκοπίου, ύψους 7,9 εκατ. ευρώ, και επιπλέον χρηματοδότηση 16 εκατ. ευρώ για οδικά και λιμενικά έργα.

Στη Λέσβο, σε εξέλιξη βρίσκεται το φράγμα Τσικνιά για την υδροδότηση της Μυτιλήνης, έργα αποχέτευσης, αναπλάσεις, καθώς και η αποκατάσταση του Κάστρου της Μυτιλήνης.

Παράλληλα, δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για την επιδοτούμενη εμπορευματική γραμμή Αλεξανδρούπολης – Μυτιλήνης – Χίου – Πειραιά, ενώ ξεκινά η υλοποίηση της αναβάθμισης του Οδικού Συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου.

«Μπαίνουμε στον Νοέμβριο με έργα και όρεξη για δουλειά»

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η χώρα μπαίνει στον Νοέμβριο με έργα σε εξέλιξη, μεταρρυθμίσεις που προχωρούν και πολλή όρεξη για δουλειά».