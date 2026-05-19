Κλήρωση Τζόκερ 19-5: Οι τυχεροί αριθμοί για το ένα εκατ. ευρώ

Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Διαδικτυακά, η συμμετοχή γίνεται με σύνδεση στο allwyn.gr.

Δελτία Τζόκερ / Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 19 Μαΐου η κλήρωση 3068 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 19, 23, 24, 26, 30

και Τζόκερ το 14.

Μετά τη διαλογή δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κατηγορία (5+1) και σημειώθηκε τζακ ποτ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Συστήματα που επιλέγουν οι παίκτες στο Τζόκερ

Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής:

  • Κωδικός 45: Επιλεγμένοι Αριθμοί 7, Στήλες 5, Κόστος 2,50 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%
  • Κωδικός 35: Επιλεγμένοι Αριθμοί 8, Στήλες 6, Κόστος 3,00 ευρώ. Πιθανότητες: 10,7%
  • Κωδικός 34: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 9, Κόστος 4,50 ευρώ. Πιθανότητες: 7,1%
  • Κωδικός 25: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 30, Κόστος 15,00 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%
  • Κωδικός 24: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 14, Κόστος 7,00 ευρώ. Πιθανότητες: 5,55%
  • Κωδικός 23: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 51, Κόστος 25,50 ευρώ. Πιθανότητες: 20,24%
  • Κωδικός 15: Επιλεγμένοι Αριθμοί 11, Στήλες 22, Κόστος 11,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,76%
  • Κωδικός 14: Επιλεγμένοι Αριθμοί 12, Στήλες 38, Κόστος 19,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,8%
  • Κωδικός 13: Επιλεγμένοι Αριθμοί 13, Στήλες 54, Κόστος 27,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,2%
  • Κωδικός 12: Επιλεγμένοι Αριθμοί 15, Στήλες 118, Κόστος 59,00 ευρώ. Πιθανότητες: 3,93%
  • Με βάση τις πιθανότητες για το παιχνίδι της Allwyn, τα καλύτερα συστήματα είναι τα 45 και 25, με πιθανότητες 23,8.

Πώς πληρώνονται τα κέρδη

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της η Allwyn, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.

  • Έως 999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο.
  • 1.000€ – 1.999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο ή πληρωμή μέσω τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank) με επίδειξη ταυτότητας.
  • 2.000€ – 99.999,99€ → αποκλειστικά μέσω τραπεζών.
  • 100.000€ και άνω → ο νικητής πάει προσωπικά στα κεντρικά της Allwyn στην Αθήνα, υπογράφει, καταθέτει έγγραφα και παίρνει την αίτηση πληρωμής για την τράπεζα.

