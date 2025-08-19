Κλήρωση Τζόκερ 2951: Αυτοί είναι οι αριθμοί για το 1 εκατομμύριο ευρώ

Μετά το ποσό μαμούθ των 28,8 εκατομμυρίων ευρώ, που μοίρασε η προηγούμενη κλήρωση του Τζόκερ, απόψε Τρίτη 19 Αυγούστου 2025, η κληρωτίδα δεν ανέδειξε κάποιο νικητή.

Οι αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα στην κλήρωση 2951 είναι οι εξής: 6, 11, 14, 22, 28 και αριθμός Τζόκερ το 14.



Στην πρώτη κατηγορία δεν αναδείχθηκε νικητής, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκε κάποιο τυχερό δελτίο.

opap.gr

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Για να συμμετάσχετε διαδικτυακά θα πρέπει να συνδεθείτε στο opaponline.gr.

Συστήματα που επιλέγουν οι παίκτες στο Τζόκερ

Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής:

Κωδικός 45: Επιλεγμένοι Αριθμοί 7, Στήλες 5, Κόστος 2,50 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 35: Επιλεγμένοι Αριθμοί 8, Στήλες 6, Κόστος 3,00 ευρώ. Πιθανότητες: 10,7%

Κωδικός 34: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 9, Κόστος 4,50 ευρώ. Πιθανότητες: 7,1%

Κωδικός 25: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 30, Κόστος 15,00 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 24: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 14, Κόστος 7,00 ευρώ. Πιθανότητες: 5,55%

Κωδικός 23: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 51, Κόστος 25,50 ευρώ. Πιθανότητες: 20,24%

Κωδικός 15: Επιλεγμένοι Αριθμοί 11, Στήλες 22, Κόστος 11,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,76%

Κωδικός 14: Επιλεγμένοι Αριθμοί 12, Στήλες 38, Κόστος 19,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,8%

Κωδικός 13: Επιλεγμένοι Αριθμοί 13, Στήλες 54, Κόστος 27,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,2%

Κωδικός 12: Επιλεγμένοι Αριθμοί 15, Στήλες 118, Κόστος 59,00 ευρώ. Πιθανότητες: 3,93%

Με βάση τις πιθανότητες για το παιχνίδι του ΟΠΑΠ, τα καλύτερα συστήματα είναι τα 45 και 25, με πιθανότητες 23,8.

Πώς πληρώνονται τα κέρδη του Τζόκερ

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΟΠΑΠ, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.

Έως 999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο.

1.000€ – 1.999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο ή πληρωμή μέσω τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank) με επίδειξη ταυτότητας.

2.000€ – 99.999,99€ → αποκλειστικά μέσω τραπεζών.

100.000€ και άνω → ο νικητής πάει προσωπικά στα κεντρικά του ΟΠΑΠ στην Αθήνα, υπογράφει, καταθέτει έγγραφα και παίρνει την αίτηση πληρωμής για την τράπεζα.

Πώς φορολογείται το μεγάλο έπαθλο του Τζόκερ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα κέρδη από το Τζόκερ φορολογούνται κλιμακωτά, με βάση το καθαρό ποσό που κερδίζεται από κάθε κλήρωση, αφαιρώντας πρώτα το κόστος συμμετοχής.

Η κλίμακα έχει ως εξής:

Έως 100 € → Αφορολόγητο.

100,01 € – 200 € → Φόρος 2,5% στο ποσό πάνω από τα 100 €.

200,01 € – 500 € → Φόρος 5% στο ποσό πάνω από τα 200 €.

500,01 € – 2.500 € → Φόρος 10% στο ποσό πάνω από τα 500 €.

2.500,01 € και άνω → Φόρος 20% στο ποσό πάνω από τα 2.500 €.



