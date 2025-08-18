Με 6 ευρώ πήρε εκατομμύρια στο τζακ ποτ του Τζόκερ: Σε Μαρκόπουλο - Παλαιό Φάληρο οι 2 υπερτυχεροί

Είναι πλέον γεγονός. Το υψηλότερο ποσό στην ιστορία του Τζόκερ δόθηκε το βράδυ της Κυριακής 17 Αυγούστου 2025 και πέρασε στην ιστορία.

Δύο υπερτυχεροί παίκτες έγιναν πολυεκατομμυριούχοι, καθώς μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ, βρίσκοντας τον σωστό συνδυασμό των 5+1 αριθμών που ανέδειξε η κληρωτίδα.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ στα χρονικά του παιχνιδιού, το οποίο συγκεντρώθηκε έπειτα από 45 διαδοχικά τζακ ποτ.

Τα «χρυσά» δελτία είχαν κατατεθεί σε καταστήματα ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο και το Μαρκόπουλο.

Η κ. Χαρίκλεια Μαρκουλάκη, ιδιοκτήτρια του καταστήματος ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο, όπου αναδείχθηκε ο ένας από τους δύο υπερτυχερούς

Ο κ. Σταύρος Ορφανός, ιδιοκτήτης του καταστήματος ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο, όπου αναδείχθηκε ο δεύτερος υπερτυχερός

Νικητής με 6 ευρώ και έμπνευση…εκατομμυρίων

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του παιχνιδιού, το δελτίο που κατατέθηκε στο Παλαιό Φάληρο είχε συμπληρωμένες 6 στήλες και κόστισε μόλις 6 ευρώ, με τους αριθμούς να αποτελούν προσωπική έμπνευση του παίκτη.

«Οι χθεσινοί υπερτυχεροί του Τζόκερ κέρδισαν ένα έπαθλο ρεκόρ, το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για κάποιον ιδιοκτήτη καταστήματος ΟΠΑΠ, από το να βρεθεί στο κατάστημά του νικητής ενός τέτοιου μυθικού ποσού. Ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Ο νικητής έγραψε ιστορία στο ΤΖΟΚΕΡ και μαζί του, στις χρυσές σελίδες του παιχνιδιού, γράφτηκε και το κατάστημά μας. Είμαι σίγουρη πως όλη η περιοχή θα μιλάει για αυτό το γεγονός για πολύ καιρό», τονίζει η κ. Χαρίκλεια Μαρκουλάκη, ιδιοκτήτρια του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ, που βρίσκεται στην οδό Αλκυόνης 79 & Αίαντος 31, στο Παλαιό Φάληρο.

9 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία

Εκτός από τους 2 μεγάλους νικητές, όμως, η χθεσινή κλήρωση του Τζόκερ ανέδειξε συνολικά 9 επιτυχίες και στη δεύτερη κατηγορία, με την κάθε μία να κερδίζει από 100.000 ευρώ. Τα τυχερά 5άρια βρέθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία, Λάρισα, Πύργο και Χανιά.

