Ντελίριο για το Τζόκερ - Κληρώνει απόψε για το έπαθλο μαμούθ των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ

Το επικό έπαθλο των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο που έχει δοθεί από καταβολής του τυχερού παιχνιδιού, μοιράζει η αποψινή (22.00) κλήρωση του Τζόκερ.

Το έπαθλο μαμούθ έχει συγκεντρωθεί μετά από 45 συνεχόμενα τζακ ποτ, χωρίς νικητή στην πρώτη κατηγορία. Και όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους Έλληνες που συρρέουν στα πρακτορεία, προκειμένου να καταθέσουν το τυχερό δελτίο ή παίζουν μετά μανίας μέσω της σχετικής εφαρμογής.

Η κλήρωση για το ιστορικό χρηματικό έπαθλο των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ θα γίνει απόψε στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube. Η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι έως τις 21:30.

Οι παίκτες του Τζόκερ μπορούν να διεκδικήσουν το ιστορικό έπαθλο της πρώτης κατηγορίας, καθώς και έπαθλα των 100.000 ευρώ, ποσό που μοιράζει το Τζόκερ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας σε όλες τις κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με δύο τρόπους: είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, για διαδικτυακή κατάθεση δελτίου.

Ομαδικά δελτία στα καταστήματα ΟΠΑΠ και στο opaponline.gr

Παράλληλα, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου. Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

Η ιστορία του Τζόκερ και πως παίζεται

Το Τζόκερ είναι το πιο δημοφιλές τυχερό παιχνίδι της Ελλάδας, άρχισε το ταξίδι του στην χώρα μας πριν 38 χρόνια και κάθε κλήρωση συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες συμμετοχές.

Ένα δελτίο περιλαμβάνει την επιλογή 5 αριθμών από το 1 έως το 45 και ενός αριθμού Τζόκερ από το 1 έως το 20.

Για να κερδίσεις το μεγάλο έπαθλο, πρέπει να πετύχεις σωστά και τους 6 αριθμούς.

Η βασική στήλη, δηλαδή η επιλογή 5 αριθμών και 1 αριθμού Τζόκερ, κοστίζει 1 ευρώ. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής σε κάθε κλήρωση είναι αυτό το 1 €.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ.

Πώς πληρώνονται τα κέρδη του Τζόκερ

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΟΠΑΠ, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.

Έως 999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο.

1.000€ – 1.999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο ή πληρωμή μέσω τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank) με επίδειξη ταυτότητας.

2.000€ – 99.999,99€ → αποκλειστικά μέσω τραπεζών.

100.000€ και άνω → ο νικητής πάει προσωπικά στα κεντρικά του ΟΠΑΠ στην Αθήνα, υπογράφει, καταθέτει έγγραφα και παίρνει την αίτηση πληρωμής για την τράπεζα.

Την Τρίτη, κάποιος (ή κάποιοι) μπορεί να δουν τον λογαριασμό τους να… εκτοξεύεται. Και όλα ξεκινούν με ένα δελτίο του ενός ευρώ.

Πώς φορολογείται το μεγάλο έπαθλο του Τζόκερ

Ο μεγάλος τυχερός δεν θα φύγει απλώς με τα 25 εκατομμύρια… ολόκληρα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα κέρδη από το Τζόκερ φορολογούνται κλιμακωτά, με βάση το καθαρό ποσό που κερδίζεται από κάθε κλήρωση, αφαιρώντας πρώτα το κόστος συμμετοχής.

Η κλίμακα έχει ως εξής: