Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί για το ποσό-ρεκόρ των 28,5 εκατ. ευρώ - Δύο υπερτυχεροί

Η τύχη φαίνεται πως χαμογέλασε σε δύο υπερτυχερούς που μοιράστηκαν τα 28.826.294,38 που μοίρασε το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής 17 Αυγούστου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει κληρωθεί στην ιστορία του παιχνιδιού.



Στη σημερινή κλήρωση, δύο δελτία μοιράζονται από 14.413.147 ευρώ. Εννέα υπερτυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι εξής: 17, 5, 32, 24, 15 και ο τυχερός αριθμός Τζόκερ είναι το 20.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Για να συμμετάσχετε διαδικτυακά θα πρέπει να συνδεθείτε στο opaponline.gr.

Συστήματα που επιλέγουν οι παίκτες στο Τζόκερ

Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής:

Κωδικός 45: Επιλεγμένοι Αριθμοί 7, Στήλες 5, Κόστος 2,50 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 35: Επιλεγμένοι Αριθμοί 8, Στήλες 6, Κόστος 3,00 ευρώ. Πιθανότητες: 10,7%

Κωδικός 34: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 9, Κόστος 4,50 ευρώ. Πιθανότητες: 7,1%

Κωδικός 25: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 30, Κόστος 15,00 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 24: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 14, Κόστος 7,00 ευρώ. Πιθανότητες: 5,55%

Κωδικός 23: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 51, Κόστος 25,50 ευρώ. Πιθανότητες: 20,24%

Κωδικός 15: Επιλεγμένοι Αριθμοί 11, Στήλες 22, Κόστος 11,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,76%

Κωδικός 14: Επιλεγμένοι Αριθμοί 12, Στήλες 38, Κόστος 19,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,8%

Κωδικός 13: Επιλεγμένοι Αριθμοί 13, Στήλες 54, Κόστος 27,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,2%

Κωδικός 12: Επιλεγμένοι Αριθμοί 15, Στήλες 118, Κόστος 59,00 ευρώ. Πιθανότητες: 3,93%

Με βάση τις πιθανότητες για το παιχνίδι του ΟΠΑΠ, τα καλύτερα συστήματα είναι τα 45 και 25, με πιθανότητες 23,8.

Πώς πληρώνονται τα κέρδη του Τζόκερ

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΟΠΑΠ, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.

Έως 999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο.

1.000€ – 1.999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο ή πληρωμή μέσω τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank) με επίδειξη ταυτότητας.

2.000€ – 99.999,99€ → αποκλειστικά μέσω τραπεζών.

100.000€ και άνω → ο νικητής πάει προσωπικά στα κεντρικά του ΟΠΑΠ στην Αθήνα, υπογράφει, καταθέτει έγγραφα και παίρνει την αίτηση πληρωμής για την τράπεζα.

Την Πέμπτη (14/8), κάποιος (ή κάποιοι) μπορεί να δουν τον λογαριασμό τους να… εκτοξεύεται. Και όλα ξεκινούν με ένα δελτίο του ενός ευρώ.

Πώς φορολογείται το μεγάλο έπαθλο του Τζόκερ

Ο μεγάλος τυχερός δεν θα φύγει απλώς με τα 25 εκατομμύρια… ολόκληρα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα κέρδη από το Τζόκερ φορολογούνται κλιμακωτά, με βάση το καθαρό ποσό που κερδίζεται από κάθε κλήρωση, αφαιρώντας πρώτα το κόστος συμμετοχής.

Η κλίμακα έχει ως εξής:

Έως 100 € → Αφορολόγητο.

100,01 € – 200 € → Φόρος 2,5% στο ποσό πάνω από τα 100 €.

200,01 € – 500 € → Φόρος 5% στο ποσό πάνω από τα 200 €.

500,01 € – 2.500 € → Φόρος 10% στο ποσό πάνω από τα 500 €.

2.500,01 € και άνω → Φόρος 20% στο ποσό πάνω από τα 2.500 €.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Αν κάποιος κερδίσει το τζακ ποτ των 26,5 εκατ. ευρώ, ο φόρος θα επιβληθεί στο ποσό που υπερβαίνει τα 2.500 €, δηλαδή περίπου στα 5,2 εκατομμύρια ευρώ, με συντελεστή 20%. Το καθαρό κέρδος που θα μπει στον λογαριασμό θα είναι αρκετά χαμηλότερο, αλλά εξακολουθεί να μιλάμε για… περιουσία ολόκληρη.