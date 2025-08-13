Τζόκερ: Αυτές είναι οι πιο… τυχερές περιοχές της Ελλάδας – Ο «βασιλιάς» των αριθμών που βγαίνει ξανά και ξανά

Η αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση της Πέμπτης έχει ξεκινήσει και η… φρενίτιδα κορυφώνεται. Με το έπαθλο της πρώτης κατηγορίας να εκτοξεύεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 26,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα πρακτορεία ΟΠΑΠ γεμίζουν με παίκτες που ελπίζουν να γίνουν οι επόμενοι υπερτυχεροί. Από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα Δωδεκάνησα και τα πιο μικρά χωριά της Ελλάδας, όλοι συμπληρώνουν δελτία με την ελπίδα ότι η κληρωτίδα θα… χαμογελάσει στο δικό τους συνδυασμό.

Το Τζόκερ μοιράζει εκατομμύρια εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, αλλά κάποιοι φαίνεται πως έχουν… μόνιμη σχέση με την τύχη. Τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΑΠ δείχνουν καθαρά ποιες περιοχές της χώρας βγάζουν τους περισσότερους υπερτυχερούς και ποιοι αριθμοί κάνουν την πιο συχνή εμφάνιση στην κλήρωση.

Πού βρίσκονται οι υπερτυχεροί

Η Αττική κατέχει την πρωτιά με 125 νικητές πρώτης κατηγορίας και δεκάδες εκατομμύρια σε κέρδη. Στη δεύτερη θέση, η Θεσσαλονίκη με 33 υπερτυχερούς και συνολικά περίπου 80 εκατ. ευρώ, ενώ την τριάδα κλείνουν τα Δωδεκάνησα με 13 νικητές και κέρδη που αγγίζουν τα 29 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτες επιτυχίες έχουν καταγραφεί και σε Καστοριά, Σάμο, Αίγινα, Μυτιλήνη, ακόμη και σε μικρές περιοχές της επαρχίας, αποδεικνύοντας πως η τύχη δεν γνωρίζει… ταχυδρομικό κώδικα.

Ο αριθμός – «φετίχ» του Τζόκερ

Στο κομμάτι των αριθμών, τα στατιστικά είναι αποκαλυπτικά: ο 34 και ο 37 κονταροχτυπιούνται για την κορυφή, με πάνω από 360 εμφανίσεις ο καθένας από την αρχή του παιχνιδιού. Ακολουθούν ο 31, ο 29 και ο 13, που φαίνεται να έχουν κι αυτοί ισχυρή… χημεία με την κληρωτίδα.

Όσο για τον αριθμό Τζόκερ, το απόλυτο φαβορί είναι το 8, με πάνω από 170 εμφανίσεις, ενώ οι αριθμοί 3 και 18 δεν μένουν πολύ πίσω.

Τύχη ή σύμπτωση;

Οι αριθμοί μπορεί να δείχνουν τάσεις, όμως η φύση του Τζόκερ παραμένει τυχαία. Ωστόσο, οι «κυνηγοί» της τύχης δεν παραλείπουν να ρίχνουν μια ματιά στα στατιστικά πριν συμπληρώσουν το δελτίο τους, αναζητώντας το «χρυσό» συνδυασμό που ίσως τους αλλάξει τη ζωή.

Τζόκερ – Τα 5 μεγαλύτερα τζακ-ποτ όλων των εποχών

Απρίλιος 2010: Το απόλυτο ρεκόρ: 19,2 εκατ. € μοιράστηκαν σε τρεις υπερτυχερούς, μετά από 14 συνεχόμενα τζακ-ποτ

Ιανουάριος 2025: Ένα διαδικτυακό δελτίο κερδίζει 19.890.009 €, το μεγαλύτερο που έχει δοθεί σε έναν μόνο νικητή.

Νοέμβριος 2014: Δύο παίκτες μοιράζονται 18,4 εκατ. €, καταγράφοντας το δεύτερο υψηλότερο συνολικό τζακ-ποτ.

Δεκέμβριος 2015: Η κλήρωση της 13ης Δεκεμβρίου φέρνει 15,5 εκατ. € στην πρώτη κατηγορία, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ποσά.

Φεβρουάριος 2017: Μία μοναδική νικήτρια απολαμβάνει 16,4 εκατ. €

Η ιστορία του Τζόκερ και πως παίζεται

Το Τζόκερ έκανε την πρεμιέρα του στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 1997 από τον ΟΠΑΠ και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή τυχερά παιχνίδια της χώρας. Με στόχο την ανάδειξη ενός μοναδικού συνδυασμού πέντε αριθμών και ενός αριθμού «Τζόκερ», το παιχνίδι έχει μοιράσει έκτοτε δισεκατομμύρια ευρώ σε κέρδη, δημιουργώντας εκατοντάδες υπερτυχερούς. Στις πρώτες κληρώσεις, το έπαθλο της πρώτης κατηγορίας κινούνταν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ωστόσο οι συνεχείς τζακ ποτ και τα ρεκόρ κερδών έδωσαν στο Τζόκερ φήμη «χρυσής ευκαιρίας» για όσους ονειρεύονται μια ζωή χωρίς οικονομικά άγχη.

Ένα δελτίο περιλαμβάνει την επιλογή 5 αριθμών από το 1 έως το 45 και ενός αριθμού Τζόκερ από το 1 έως το 20. Για να κερδίσεις το μεγάλο έπαθλο, πρέπει να πετύχεις σωστά και τους 6 αριθμούς.

Η βασική στήλη, δηλαδή η επιλογή 5 αριθμών και 1 αριθμού Τζόκερ, κοστίζει 1 ευρώ. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής σε κάθε κλήρωση είναι αυτό το 1 €. Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ.

Πώς πληρώνονται τα κέρδη του Τζόκερ

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΟΠΑΠ, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.

Έως 999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο.

1.000€ – 1.999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο ή πληρωμή μέσω τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank) με επίδειξη ταυτότητας.

2.000€ – 99.999,99€ → αποκλειστικά μέσω τραπεζών.

100.000€ και άνω → ο νικητής πάει προσωπικά στα κεντρικά του ΟΠΑΠ στην Αθήνα, υπογράφει, καταθέτει έγγραφα και παίρνει την αίτηση πληρωμής για την τράπεζα.

Την Πέμπτη (14/8), κάποιος (ή κάποιοι) μπορεί να δουν τον λογαριασμό τους να… εκτοξεύεται. Και όλα ξεκινούν με ένα δελτίο του ενός ευρώ.

Πώς φορολογείται το μεγάλο έπαθλο του Τζόκερ

Ο μεγάλος τυχερός δεν θα φύγει απλώς με τα 25 εκατομμύρια… ολόκληρα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα κέρδη από το Τζόκερ φορολογούνται κλιμακωτά, με βάση το καθαρό ποσό που κερδίζεται από κάθε κλήρωση, αφαιρώντας πρώτα το κόστος συμμετοχής.

Η κλίμακα έχει ως εξής:

Έως 100 € → Αφορολόγητο.

100,01 € – 200 € → Φόρος 2,5% στο ποσό πάνω από τα 100 €.

200,01 € – 500 € → Φόρος 5% στο ποσό πάνω από τα 200 €.

500,01 € – 2.500 € → Φόρος 10% στο ποσό πάνω από τα 500 €.

2.500,01 € και άνω → Φόρος 20% στο ποσό πάνω από τα 2.500 €.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Αν κάποιος κερδίσει το τζακ ποτ των 26,5 εκατ. ευρώ, ο φόρος θα επιβληθεί στο ποσό που υπερβαίνει τα 2.500 €, δηλαδή περίπου στα 5,2 εκατομμύρια ευρώ, με συντελεστή 20%. Το καθαρό κέρδος που θα μπει στον λογαριασμό θα είναι αρκετά χαμηλότερο, αλλά εξακολουθεί να μιλάμε για… περιουσία ολόκληρη.