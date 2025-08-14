Κλήρωση Τζόκερ 14-8: Αυτοί είναι οι αριθμοί για το ποσό-ρεκόρ των 26,8 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου η κλήρωση Τζόκερ 2949 του ΟΠΑΠ, που μοίραζε στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας 26.892.286,55 ευρώ, το υψηλότερο ποσό που έχει μοιράσει ποτέ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι εξής: 1, 16, 22, 24, 28 και ο αριθμός Τζόκερ είναι το 4.

Screenshot

Μετά τη διαλογή, δεν βρέθηκε δελτίο με επιτυχίες στην πρώτη κατηγορία και σημειώθηκε τζακ ποτ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Για να συμμετάσχετε διαδικτυακά θα πρέπει να συνδεθείτε στο opaponline.gr.

Συστήματα που επιλέγουν οι παίκτες στο Τζόκερ

Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής:

Κωδικός 45: Επιλεγμένοι Αριθμοί 7, Στήλες 5, Κόστος 2,50 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 35: Επιλεγμένοι Αριθμοί 8, Στήλες 6, Κόστος 3,00 ευρώ. Πιθανότητες: 10,7%

Κωδικός 34: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 9, Κόστος 4,50 ευρώ. Πιθανότητες: 7,1%

Κωδικός 25: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 30, Κόστος 15,00 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 24: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 14, Κόστος 7,00 ευρώ. Πιθανότητες: 5,55%

Κωδικός 23: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 51, Κόστος 25,50 ευρώ. Πιθανότητες: 20,24%

Κωδικός 15: Επιλεγμένοι Αριθμοί 11, Στήλες 22, Κόστος 11,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,76%

Κωδικός 14: Επιλεγμένοι Αριθμοί 12, Στήλες 38, Κόστος 19,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,8%

Κωδικός 13: Επιλεγμένοι Αριθμοί 13, Στήλες 54, Κόστος 27,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,2%

Κωδικός 12: Επιλεγμένοι Αριθμοί 15, Στήλες 118, Κόστος 59,00 ευρώ. Πιθανότητες: 3,93%

Με βάση τις πιθανότητες για το παιχνίδι του ΟΠΑΠ, τα καλύτερα συστήματα είναι τα 45 και 25, με πιθανότητες 23,8.