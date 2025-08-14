Το τζακ ποτ στο Τζόκερ ανεβαίνει στα ύψη - Ποσό «μαμούθ» 28,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής

Σπάει όλα τα ρεκόρ το Τζόκερ το οποίο την Κυριακή 17 Αυγούστου θα μοιράσει το αστρονομικό ποσό των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αποτελεί το μεγαλύτερο έπαθλο στα χρονικά του παιχνιδιού.

Η κλήρωση της Πέμπτης (14/8) του Τζόκερ δεν ανέδειξε νικητή στην κατηγορία 5+1 και έτσι καταγράφηκε ακόμη ένα τζακ ποτ με το ποσό που μεταφέρεται για την Κυριακή να φτάνει τα 28,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό ρεκόρ έχει συγκεντρωθεί ύστερα από 45 συνεχόμενα τζακ ποτ χωρίς να βρεθεί νικητής στην πρώτη κατηγορία.



Οι παίκτες του Τζόκερ μπορούν να διεκδικήσουν το ιστορικό έπαθλο της πρώτης κατηγορίας, καθώς και έπαθλα των 100.000 ευρώ, ποσό που μοιράζει το Τζόκερ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας σε όλες τις κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με δύο τρόπους: είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, για διαδικτυακή κατάθεση δελτίου, οι παίκτες μπορούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 22:00 το βράδυ της Κυριακής.

Ομαδικά δελτία στα καταστήματα ΟΠΑΠ και στο opaponline.gr

Παράλληλα, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου. Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την κλήρωση, από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.