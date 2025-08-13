Φρενίτιδα για το Τζόκερ - 26.500.000 ευρώ στο μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο όλων των εποχών

Στους ρυθμούς του Τζόκερ συνεχίζει να χτυπά -ολοένα και πιο δυνατά- η καρδιά της Ελλάδας, με το ποσό που μοιράζει το τυχερό παιχνίδι να έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και τους Έλληνες να αναζητούν με μανία την τύχη τους, καταθέτοντας τα δελτία με τις προβλέψεις τους.

«Κι αν σου κάτσει;», ήταν κάποτε το σλόγκαν του Τζόκερ. Και με την ελπίδα να τους... κάτσει, οι Έλληνες κυνηγούν το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο όλων των εποχών. Μετά το 44ο συνεχόμενο τζακ ποτ που σημειώθηκε στην κλήρωση της Τρίτης 12 Αυγούστου 2025, το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ στην επόμενη κλήρωση (αυτή της Πέμπτης 14/08) έχει φτάσει στα 26.500.000 ευρώ.

Πρόκειται για ρεκόρ χωρίς προηγούμενο. Το έπαθλο «μαμούθ» της πρώτης κατηγορίας έχει συγκεντρωθεί ύστερα από 44 κληρώσεις, όπου δεν έχει αναδειχτεί νικητής.

Η ιστορία του Τζόκερ και πως παίζεται

Το Τζόκερ είναι το πιο δημοφιλές τυχερό παιχνίδι της Ελλάδας, άρχισε το ταξίδι του στην χώρα μας πριν 38 χρόνια και κάθε κλήρωση συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες συμμετοχές.

Ένα δελτίο περιλαμβάνει την επιλογή 5 αριθμών από το 1 έως το 45 και ενός αριθμού Τζόκερ από το 1 έως το 20.

Για να κερδίσεις το μεγάλο έπαθλο, πρέπει να πετύχεις σωστά και τους 6 αριθμούς.

Η βασική στήλη, δηλαδή η επιλογή 5 αριθμών και 1 αριθμού Τζόκερ, κοστίζει 1 ευρώ. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής σε κάθε κλήρωση είναι αυτό το 1 €.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ.

Πώς πληρώνονται τα κέρδη του Τζόκερ

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΟΠΑΠ, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.

Έως 999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο.

1.000€ – 1.999,99€ → μετρητά στο πρακτορείο ή πληρωμή μέσω τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank) με επίδειξη ταυτότητας.

2.000€ – 99.999,99€ → αποκλειστικά μέσω τραπεζών.

100.000€ και άνω → ο νικητής πάει προσωπικά στα κεντρικά του ΟΠΑΠ στην Αθήνα, υπογράφει, καταθέτει έγγραφα και παίρνει την αίτηση πληρωμής για την τράπεζα.

Την Τρίτη, κάποιος (ή κάποιοι) μπορεί να δουν τον λογαριασμό τους να… εκτοξεύεται. Και όλα ξεκινούν με ένα δελτίο του ενός ευρώ.

Πώς φορολογείται το μεγάλο έπαθλο του Τζόκερ

Ο μεγάλος τυχερός δεν θα φύγει απλώς με τα 25 εκατομμύρια… ολόκληρα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα κέρδη από το Τζόκερ φορολογούνται κλιμακωτά, με βάση το καθαρό ποσό που κερδίζεται από κάθε κλήρωση, αφαιρώντας πρώτα το κόστος συμμετοχής.

Η κλίμακα έχει ως εξής:

Έως 100 € → Αφορολόγητο.

100,01 € – 200 € → Φόρος 2,5% στο ποσό πάνω από τα 100 €.

200,01 € – 500 € → Φόρος 5% στο ποσό πάνω από τα 200 €.

500,01 € – 2.500 € → Φόρος 10% στο ποσό πάνω από τα 500 €.

2.500,01 € και άνω → Φόρος 20% στο ποσό πάνω από τα 2.500 €.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Αν κάποιος κερδίσει το τζακ ποτ των 25 εκατ. ευρώ, ο φόρος θα επιβληθεί στο ποσό που υπερβαίνει τα 2.500 €, δηλαδή περίπου στα 24.997.500 €, με συντελεστή 20%. Το καθαρό κέρδος που θα μπει στον λογαριασμό θα είναι αρκετά χαμηλότερο, αλλά εξακολουθεί να μιλάμε για… περιουσία ολόκληρη.