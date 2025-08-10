Κλήρωση Τζόκερ 10-8: Αυτοί είναι οι αριθμοί για το mega τζακ ποτ των 23,5 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου η κλήρωση Τζόκερ 2947 του ΟΠΑΠ, που μοίραζε στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας 23.659.677,48 ευρώ, το υψηλότερο ποσό που έχει μοιράσει ποτέ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι εξής: 6, 8, 10, 31, 35

και ο αριθμός Τζόκερ είναι το 11.

Μετά τη διαλογή, δεν βρέθηκε δελτίο με επιτυχίες στην πρώτη κατηγορία και σημειώθηκε τζακ ποτ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Για να συμμετάσχετε διαδικτυακά θα πρέπει να συνδεθείτε στο opaponline.gr.

Συστήματα που επιλέγουν οι παίκτες στο Τζόκερ

Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής: