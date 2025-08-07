Αυτοί είναι οι αριθμοί της κλήρωσης Τζόκερ - Τζακ ποτ και νέο ρεκόρ στα 23.500.000 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου η κλήρωση Τζόκερ 2946 του ΟΠΑΠ, που μοίραζε στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας 22.000.000,00 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι εξής: 12, 18, 26, 29, 31

και ο αριθμός Τζόκερ είναι το 15.

Μετά τη διαλογή, δεν βρέθηκε δελτίο με επιτυχίες στην πρώτη κατηγορία και σημειώθηκε τζακ ποτ, δίνοντας έτσι το μεγαλύτερο ως τώρα ποσό στην επόμενη κλήρωση.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Για να συμμετάσχετε διαδικτυακά θα πρέπει να συνδεθείτε στο opaponline.gr.

Συστήματα που επιλέγουν οι παίκτες στο Τζόκερ

Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής: