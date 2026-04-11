Κλήρωση Τζόκερ 3052: Οι τυχεροί αριθμοί που χαρίζουν πάνω από 4 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε εκτάκτως σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, η κλήρωση 3052 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 4.491.715,20 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 9, 15, 28, 35, 37 και Τζόκερ το 15.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Αύριο, Κυριακή του Πάσχα, δεν θα πραγματοποιηθεί κλήρωση Τζόκερ.

Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου.

Συστήματα που επιλέγουν οι παίκτες στο Τζόκερ

Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής:

Κωδικός 45: Επιλεγμένοι Αριθμοί 7, Στήλες 5, Κόστος 2,50 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 35: Επιλεγμένοι Αριθμοί 8, Στήλες 6, Κόστος 3,00 ευρώ. Πιθανότητες: 10,7%

Κωδικός 34: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 9, Κόστος 4,50 ευρώ. Πιθανότητες: 7,1%

Κωδικός 25: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 30, Κόστος 15,00 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 24: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 14, Κόστος 7,00 ευρώ. Πιθανότητες: 5,55%

Κωδικός 23: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 51, Κόστος 25,50 ευρώ. Πιθανότητες: 20,24%

Κωδικός 15: Επιλεγμένοι Αριθμοί 11, Στήλες 22, Κόστος 11,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,76%

Κωδικός 14: Επιλεγμένοι Αριθμοί 12, Στήλες 38, Κόστος 19,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,8%

Κωδικός 13: Επιλεγμένοι Αριθμοί 13, Στήλες 54, Κόστος 27,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,2%

Κωδικός 12: Επιλεγμένοι Αριθμοί 15, Στήλες 118, Κόστος 59,00 ευρώ. Πιθανότητες: 3,93%

Με βάση τις πιθανότητες για το παιχνίδι της Allwyn, τα καλύτερα συστήματα είναι τα 45 και 25, με πιθανότητες 23,8.

Πώς πληρώνονται τα κέρδη

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της η Allwyn, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.