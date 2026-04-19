Κλήρωση Τζόκερ 3055: Οι 5+1 τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν περισσότερα από 5,5 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου η κλήρωση 3055 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία πάνω από 5.560.761,29 εκατ. ευρώ.



Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 4, 17, 23, 37 45 και Τζόκερ το 7.τοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Συστήματα που επιλέγουν οι παίκτες στο Τζόκερ

Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής:

Κωδικός 45: Επιλεγμένοι Αριθμοί 7, Στήλες 5, Κόστος 2,50 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 35: Επιλεγμένοι Αριθμοί 8, Στήλες 6, Κόστος 3,00 ευρώ. Πιθανότητες: 10,7%

Κωδικός 34: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 9, Κόστος 4,50 ευρώ. Πιθανότητες: 7,1%

Κωδικός 25: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 30, Κόστος 15,00 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 24: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 14, Κόστος 7,00 ευρώ. Πιθανότητες: 5,55%

Κωδικός 23: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 51, Κόστος 25,50 ευρώ. Πιθανότητες: 20,24%

Κωδικός 15: Επιλεγμένοι Αριθμοί 11, Στήλες 22, Κόστος 11,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,76%

Κωδικός 14: Επιλεγμένοι Αριθμοί 12, Στήλες 38, Κόστος 19,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,8%

Κωδικός 13: Επιλεγμένοι Αριθμοί 13, Στήλες 54, Κόστος 27,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,2%

Κωδικός 12: Επιλεγμένοι Αριθμοί 15, Στήλες 118, Κόστος 59,00 ευρώ. Πιθανότητες: 3,93%

Με βάση τις πιθανότητες για το παιχνίδι της Allwyn, τα καλύτερα συστήματα είναι τα 45 και 25, με πιθανότητες 23,8.

Πώς πληρώνονται τα κέρδη

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της η Allwyn, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.