Κλήρωση Τζόκερ 3065: Νέο mega τζακπότ στην κλήρωση για τα 10,3 εκατομμύρια ευρώ - Οι τυχεροί αριθμοί

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου 2026 η κλήρωση 3065 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 10.360.268,50 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 4, 5, 12, 18, 28 και Τζόκερ το 6.

allwyn.gr

Στην πρώτη κατηγορία δεν βρέθηκε δελτίο με 5+1 επιτυχίες κι έτσι το ποσό αναμένεται να αυξηθεί στην επόμενη κλήρωση που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου 2026.

allwyn.gr

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Συστήματα που επιλέγουν οι παίκτες στο Τζόκερ

Μερικά από τα συστήματα που προτείνουν ιδιοκτήτες πρακτορείων και αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχία στο Τζόκερ είναι τα εξής:

Κωδικός 45: Επιλεγμένοι Αριθμοί 7, Στήλες 5, Κόστος 2,50 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 35: Επιλεγμένοι Αριθμοί 8, Στήλες 6, Κόστος 3,00 ευρώ. Πιθανότητες: 10,7%

Κωδικός 34: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 9, Κόστος 4,50 ευρώ. Πιθανότητες: 7,1%

Κωδικός 25: Επιλεγμένοι Αριθμοί 9, Στήλες 30, Κόστος 15,00 ευρώ. Πιθανότητες: 23,8%

Κωδικός 24: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 14, Κόστος 7,00 ευρώ. Πιθανότητες: 5,55%

Κωδικός 23: Επιλεγμένοι Αριθμοί 10, Στήλες 51, Κόστος 25,50 ευρώ. Πιθανότητες: 20,24%

Κωδικός 15: Επιλεγμένοι Αριθμοί 11, Στήλες 22, Κόστος 11,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,76%

Κωδικός 14: Επιλεγμένοι Αριθμοί 12, Στήλες 38, Κόστος 19,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,8%

Κωδικός 13: Επιλεγμένοι Αριθμοί 13, Στήλες 54, Κόστος 27,00 ευρώ. Πιθανότητες: 4,2%

Κωδικός 12: Επιλεγμένοι Αριθμοί 15, Στήλες 118, Κόστος 59,00 ευρώ. Πιθανότητες: 3,93%

Με βάση τις πιθανότητες για το παιχνίδι της Allwyn, τα καλύτερα συστήματα είναι τα 45 και 25, με πιθανότητες 23,8.

Πώς πληρώνονται τα κέρδη

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της η Allwyn, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.