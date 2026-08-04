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Κλήρωση Τζόκερ 4-8: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ

Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Διαδικτυακά, η συμμετοχή γίνεται με σύνδεση στο allwyn.gr.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 4 Αυγούστου η κλήρωση 3101 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 3, 14, 15, 29, 34 και τζόκερ το 10. 

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Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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