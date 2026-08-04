Κλήρωση Τζόκερ 4-8: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ
Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Διαδικτυακά, η συμμετοχή γίνεται με σύνδεση στο allwyn.gr.
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 4 Αυγούστου η κλήρωση 3101 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 3, 14, 15, 29, 34 και τζόκερ το 10.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.