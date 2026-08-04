Κλήρωση Τζόκερ 4-8: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ

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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 4 Αυγούστου η κλήρωση 3101 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.



Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 3, 14, 15, 29, 34 και τζόκερ το 10.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.